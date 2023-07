Qatar : Mercotte et Biyouna célèbrent l’ouverture de la pâtisserie du chef Mehdi

La pâtisserie « Blanche » de Mehdi Hadj Mebarek a officiellement ouvert ses portes à Doha. Une personnalité très appréciée du monde de la pâtisserie, Mercotte, était présente aux côtés de Mehdi, pour célébrer l’inauguration des lieux. Cet événement prestigieux s’est déroulé en présence de l’ambassadeur de France et de son épouse, Zakia Dilmi, ainsi que de l’équipe de tournage de l’émission.

À LIRE AUSSI : Réputés sucrés à outrance, Mercotte casse les préjugés sur les gateaux algériens

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mehdi Hadj Mebarek (@mehdi_patissier)

La pâtisserie Blanche est le fruit du parcours remarquable de Mehdi Hadj Mebarek, qui a su faire sa place dans le monde de la pâtisserie en Algérie. Surnommé le « Cyril du meilleur pâtissier algérien » en référence à Cyril Lignac, chef renommé en France, Mehdi a su se démarquer par son talent, sa créativité et son amour pour la pâtisserie fine.

Une inauguration en grandes pompes pour « Blanche Pâtisserie »

L’inauguration de la pâtisserie Blanche est un moment marquant, non seulement pour Mehdi Hadj Mebarek et son équipe, mais aussi pour la pâtisserie algérienne en général. Cet événement met en valeur les liens culturels et gastronomiques entre la France et l’Algérie, et témoigne de la reconnaissance internationale du talent des pâtissiers algériens.

À LIRE AUSSI : Le Meilleur Patissier Pays-Bas : Amel van-Citteren Bettefal, 1ère Algérienne à se hisser en finale

La présence de « Gateaux Louza », partenaire de Mehdi dans l’émission, mais aussi de personnalités algériennes emblématiques telles que l’actrice Biyouna et l’influenceur Rifka et de Mercotte, véritable icône de la pâtisserie, ajoute une touche d’élégance et de renommée à cette inauguration. Le soutien et le regard d’expert de cette dernière soulignent la qualité des créations de Mehdi Hadj Mebarek et de son équipe.

La pâtisserie Blanche promet d’offrir des délices sucrés d’exception à Doha, mêlant la créativité et le savoir-faire du chef Mehdi. Cette ouverture marque un nouveau chapitre dans le parcours de ce pâtissier talentueux.