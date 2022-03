Qatar : le fils de Madjer sur les pas de son père

Lotfi Madjer, le fils de Rabah Madjer ancien joueur à succès algérien devenu entraîneur, a joué son premier match avec l’équipe d’Al Duhail Sports Club. Lotfi a révélé un talent pour le football qu’il tient sûrement de son père et a fait fureur lors cette rencontre en sortant du lot.

Avant cela, le jeune joueur âgé de 19 ans n’avait été présent sur le terrain que lors de 4 matchs, et seulement en tant que remplaçant. Avec cette dernière prestation , il comptabilise donc 112 minutes soit l’équivalent d’un match et demi.

A l’occasion de la 22ème et dernière journée du championnat du Qatar opposant Al Duhail et Al Ahly le numéro 39, Lotfi Madjer a donc été titulaire jusqu’à la 71eme minute lorsqu’il a été remplacé par l’entraîneur.

Lotfi Madjer est un joueur de football qatari/algérien , qui joue actuellement pour le club Al Duhail mais aussi pour l’équipe nationale des moins de 20 ans du Qatar. Le club dans lequel il opère affrontera d’ailleurs lundi prochain l’équipe “Al Sadd” où joue Baghdad Bounedjah en tant qu’attaquant lors de la demi-finale de la Qatar Amir Cup.

Quelle équipe a dominé le championnat ?

Les champions de la Qatar Stars League, Al Sadd , ont fait une saison des plus remarquables. Ils ont déjà opéré toute la saison 2021-2021 sans aucune défaite, pour enfin finir victorieux, pour rappel le joueur algérien Bounedjah en fait partie en tant qu’attaquant même s’il est dernièrement blessé.

L’équipe a réussi à tenir debout malgré le départ de l’ancien manager Xavi à Barcelone au milieu de la saison au mois de novembre. Al Sadd reste en lice pour faire le doublé avec une demi-finale de la Coupe de l’Emir du Qatar contre son féroce rival Al Duhail et participera également à la Ligue des champions de l’AFC, la première compétition de clubs d’Asie