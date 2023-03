Qatar : le chercheur algérien Hicham Hamoudi révolutionne l’impression 3D

Après le professeur Melikchi, c’est au tour d’une autre étoile montante de la sphère scientifique algérienne de briller. En effet, l’éminent chercheur algérien Hicham Hamoudi est parvenu à inventer une nouvelle technique d’impression 3D au Qatar.

Cette technologie novatrice est convoitée par des institutions de renommée mondiale et pourrait bien révolutionner le monde des microcomposants électroniques à l’avenir.

C’est un progrès d’ordre planétaire qu’a réussi à réaliser le professeur Hichem Hamoudi au Qatar. Ce chercheur d’origine algérienne ainsi que son équipe sont parvenus à mettre en pratique un concept qui n’était jusque-là que théorique : l’impression en 3D à assemblage moléculaire spontané.

À LIRE AUSSI : USA: l’Algérien Pr Melikchi atteint un record au sein de la sphère scientifique

Dr. Hicham Hamoudi, Founder of the Disruptive Technology research program, and his research team at Qatar Environment and Energy Research Institute (QEERI) have successfully demonstrated the world’s first Self-Assembled Molecular 3D printing approach. https://t.co/T133KI3oo0

— جامعة حمد بن خليفة (@HBKU) February 28, 2023