Qatar : l’artiste algérienne Baya Mahieddine mise à l’honneur à Doha

Après l’Institut du monde arabe à Paris, les œuvres de la peintre algérienne Baya Mahieddine s’exposent au Qatar. Orpheline puis servante, Baya a su comment utiliser sa condition sociale pour construire toute une carrière qui a inspiré de nombreux artistes dans le monde.

Baya Mahieddine, est la femme qui a renouvelé l’art algérien. Par le biais de ses œuvres, elle a réussi à avoir sa première exposition à Paris, à l’âge de 16 ans. Et à connaitre un succès sur plusieurs plans, politique, médiatique et artistique.

En effet, un succès, qui lui a permis, dès son jeune âge, d’être repéré par plusieurs artistes de renommée mondiale, dont Picasso. L’Exposition « Baya, femmes en leur jardin » organisé au niveau de l’Institut du monde arabe à Paris a permis de revenir sur sa vie d’artiste. Mais aussi, de connaitre de plus près ses œuvres.

Les œuvres du peintre Algérienne Baya Mahieddine s’exposent à Doha

Cependant, Paris n’est pas la seule ville intéressée par les créations de cette artiste algérienne. Dans un communiqué publié sur son site officiel, la bibliothèque nationale au Qatar, en collaboration avec le musée arabe d’arts modernes, ont organisé une exposition des œuvres de Baya Mahieddine.

En effet, du 15 décembre jusqu’au 30 mars 2023. Les toiles de cette peintre algérienne seront mises en honneur dans la bibliothèque nationale du Qatar à Doha. Et ce pour célébrer l’Année de la culture Qatar-MENASA 2022. Baptisée « Baya Mahieddine : une découverte des couleurs et de la nature » regroupe 18 œuvre de l’Algérienne. Et met en lumière la carrière artistique de Baya.

Par ailleurs, récupérées à partir de la collection du musée arabe des arts modernes, de la bibliothèque nationale au Qatar, mais aussi à partir des collections de plusieurs particuliers dans ce pays. L’exposition « Baya Mahieddine : une découverte des couleurs et de la nature » offre la possibilité de comprendre et d’interagir avec de nouvelles formes d’art créées par des artistes du monde arabe.