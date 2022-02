Qatar : Buteur, Bounedjah décroche un nouveau titre avec Al-Sadd

La soirée du lundi 21 février 2022 a été porteuse de bonne nouvelle pour l’attaquant algérien Baghdad Bounedjah. À 3 journées de la fin du championnat Qatari et avec un match en retard pas encore disputé, le club d’Al Saad a réussi à décrocher le titre du champion de la QSL (le championnat du Qatar de football) en roulant sur le club d’AL Ahli sur le score de (8-2).

Avec ce titre, le club de la capitale du Qatar instaure sa suprématie sur le championnat local composé de 12 clubs. L’international algérien, Baghdad Bounedjah, faisait partie de la fête de son club en inscrivant le 5ᵉ but qui a plié complément le score du match en faveur des hommes de l’entraineur espagnol Javi Garcia, avant d’être remplacé au retour des vestiaires en début de la seconde mi-temps.

Une saison à oublier s’achève ?

La saison qui est sur le point de s’achever n’est pas la plus glorieuse pour l’attaquant algérien. Baghdad Bounedjah ne terminera pas à la première place du classement des buteurs du championnat. Avec 13 buts au compteur, force est de constater que le niveau du natif d’Oran n’est pas dans ses standards habituels.

Depuis le départ du technicien catalan Xavi Hernandez au FC Barcelone et les rumeurs qui circulaient sur un éventuel intérêt du club blaugrana pour le numéro 9 algérien, Bounedjah semble perturber et ne retrouve pas sa finition clinique devant les buts adverses. C’est ce que témoignent les énormes ratés qui se sont transformés en un feuilleton qui se juxtapose au nom de Bounedjah.

Le match d’hier face à la formation inoffensive d’Al Ahli n’a pas délogé à cette habitude devenue plus récurrente désormais. Avant d’inscrire son but à la 43ᵉ minute, Bounedjah avait du mal à concrétiser une frappe à bout portant du but qui était presque vide ! La frappe de l’international algérien a été, en effet, repoussée par le poteau droit du gardien de but, privant, ainsi, l’attaquant d’inscrire un but à la 34ᵉ min de la première période.

Bounedjah ne se décourage pas

Le succès de l’équipe d’Al Saad sur le large score de (8-2) face à l’autre club de Doha a permis aux coéquipiers de Baghdad Bounedjah de consolider leur place dans l’histoire du championnat du Qatar. Sur le plan personnel, l’armoire à trophée de Bounedjah regorge de titres. On peut compter 11 sacres collectifs avec Al Saad et 3 autres avec la formation tunisienne de l’étoile sportive du Sahel.

Avec l’équipe d’Algérie, Bounedjah a été l’un des auteurs de la victoire algérienne des A’ sous les ordres de Madjid Bougherra, sans oublier son but salvateur lors de la CAN 2019. Une époque qui semble lointaine, avec laquelle l’attaquant algérien et ses compatriotes essayent coute que coute de renouer, à commencer par le prochain match barrage face au Cameroun.