Qatar : Bounedjah bat un nouveau record avec Al-Sadd

Baghdad Bounedjah affiche une grande efficacité devant les bois depuis le début de l’année 2023. Mieux, il vient de battre un nouveau record avec son équipe Al-Sadd.

Al-Sadd a disputé hier le match de la demi-finale de la Coupe de l’Emir qui l’a opposé à Al-Shahaniya. Sans surprise, Baghdad Bounedjah a été aligné parmi le onze de départ.

L’attaquant international algérien a encore une fois frappé. En effet, il a été l’auteur d’un doublé durant les dernières minutes du match (88’ et 90+4’). Ainsi, il aura contribué à la qualification de son équipe pour la finale de la compétition, dans un match où elle s’est imposée sans forcer sur un score sans appel de cinq buts à un.

L’Oranais affiche donc une grande efficacité devant les bois depuis le début de l’année 2023. Il a été récompensé par un retour en sélection nationale lors du dernier stage du mois de mars. Mieux, Baghdad vient de battre un nouveau record. le buteur prolifique d’Al Sadd dépasse par la même occasion la barre des 200 buts avec le club depuis son arrivée en 2015. Avec 137 buts en Qatar Stars League et 63 buts lors des autres Coupes et compétitions. Un record qui sera difficile à battre par un autre attaquant à l’avenir.

النجم #بغداد_بونجاح يحرز الهدف رقم 200 بقميص #السد في 215 مباراة في مسيرته مع الزعيم . pic.twitter.com/KrmmChX5Rr — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) April 24, 2023

« J’espère inscrire le maximum de buts à l’avenir »

Baghdad Bounedjah a livré ses impressions au micro de la chaine sportive qatarie « Al-Kass » à l’issue du match face à Al-Shahaniya. Il parle de la qualification de son équipe pour la finale de la Coupe de l’Emir. Il se dit content de dépasser la barre de 200 buts avec Al-Sadd.

« Ce fut difficile face à une équipe coriace qui a déjà posé des difficultés à Al-Gharafah et à Al-Wakrah. Heureusement qu’on a su gérer le match. On est contents de la qualification et on espère décrocher le trophée ». Dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « Dieu merci, j’ai dépassé la barre de 200 buts avec Al-Sadd. C’est un exploit individuel, certes, mais le mérite revient aussi à mes coéquipiers. J’espère inscrire plusieurs buts à l’avenir ».