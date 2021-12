Qatar Airways ouvre ses portes de recrutement aux Algériens

Qui ne voudrait pas voyager avec Qatar Airways? Mais qui ne voudrait pas également travailler avec la prestigieuse compagnie aérienne ? Les algériens sont sans doute aucun intéressé par cette dernière notamment suite à la Coupe Arabe qui a pu montrer au monde entier ce dont quoi le Qatar était capable, en termes d’accueil, d’organisations et d’infrastructure.

C’est donc une bonne nouvelle de savoir que ladite compagnie ouvre ses portes de recrutement pour les algériens. Les conditions sont simples : 21 ans pour l’âge minimum, toucher 212 cm sur la pointe des pieds et sans chaussure, maîtriser l’anglais (oral et écrit), enseignement secondaire comme niveau d’étude minimum, une bonne forme physique et un bon état de santé, s’installer à Doha au Qatar.

De surcroît, la compagnie mise sur l’exceptionnelle expérience client qu’elle offre aux voyageurs, il faut donc que la personne recrutée ait une bonne communication, pour être au service des voyageurs.

Il convient de noter que le dernier délais pour postuler est le 15 janvier 2022, pour ce faire, il suffit d’aller sur ce site.

La meilleure, l’unique, Qatar Airways

Le Qatar a pu nous impressionné à travers moult détails notamment à travers la meilleure compagnie aérienne de 2021, Qatar Airways. Avec plus de 230 avions dans sa flotte, de types et de tailles différentes.

En sus de cette flotte exceptionnelle, le mot d’ordre chez cette compagnie est l’excellence.

« Le Prix de l’Excellence des Compagnies Aériennes porte bien son nom, car Qatar Airways vise en tout point l’excellence » a déclaré Geoffrey Thomas, le fondateur du site AirlineRatings.com.