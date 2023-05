Qatar Airways change de terminal à l’aéroport d’Alger

Plusieurs compagnies desservent le territoire national depuis des destinations internationales, parmi ces dernières, la compagnie aérienne Qatar Airways qui opère ses vols à partir de l’aéroport de Doha vers celui de Houari Boumediene à Alger.

Dans ce sillage, le transporteur aérien Qatar Airways a annoncé le transfert de tous ses vols vers le terminal ouest de l’aéroport international d’Alger. Cette décision a été prise dans le cadre du projet de modernisation de l’aéroport et de l’amélioration de l’expérience client.

Aéroport d’Alger : Qatar Airways transfère ses vols

Selon les informations fournies par la direction des opérations et des installations de l’aéroport international d’Alger, tous les vols de Qatar Airways seront transférés du terminal 1 vers leterminal 4 à partir du 14 mai 2023. Les passagers sont invités à faire preuve de compréhension et de coopération pendant cette période de transition.

Le transfert des vols de la compagnie qatarie vers le terminal ouest de l’aéroport international d’Alger est une décision stratégique qui vise à améliorer l’expérience client et à répondre aux besoins des passagers. Cette initiative offre de nombreux avantages aux passagers. Tout d’abord, le terminal ouest est plus spacieux et plus confortable que la station 1, avec des sièges confortables et des espaces de détente.

De plus, les passagers pourront profiter de nombreux services supplémentaires, tels que des restaurants de qualité, des boutiques de souvenirs et des salons VIP. Enfin, ce terminal est plus équipé en matière de sécurité et de contrôle des passeports, ce qui permettra de réduire les temps d’attente aux différents postes de contrôles.

Plusieurs compagnies aériennes déménagent vers le terminal ouest de l’aéroport d’Alger

En effet, de nombreuses compagnies aériennes ont décidé de quitter le terminal 1 et de déménager vers le terminal ouest. Parmi ces dernières, on cite Egyptair qui a annoncé le transfert de l’ensemble de ses vols vers le terminal ouest.

En plus de ce transporteur aérien, les deux compagnies aériennes tunisiennes, notamment Tunisair et Nouvelair ont décidé de faire de même et d’annoncer le transfert de l’ensemble de leurs vols reliant entre la capitale Alger et Tunis.

