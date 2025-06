PVC : l’Algérie mise sur 2 nouvelles usines pour passer de l’import à l’export

L’Algérie poursuit sa course vers l’autosuffisance industrielle. Ce dimanche, à Tiaret, le ministre de l’Industrie a inauguré deux nouvelles usines dans la zone industrielle de Zaaroura. Marquant une étape importante dans la stratégie nationale de réduction des importations et de promotion du « made in Algeria ».

Spécialisées dans la transformation du PVC et la fabrication de quincaillerie métallique, ces unités visent à couvrir la demande locale et à ouvrir des perspectives d’exportation, sous l’œil attentif du ministre de l’Industrie, Saïfi Ghrieb.

Une visite sur place a permis au ministre de l’Industrie, accompagné du wali de Tiaret, de mesurer la portée de ces nouvelles installations. Il n’a d’ailleurs pas manqué de saluer le sérieux de l’investisseur qui se trouve à l’origine de ces deux projets. Affichant la volonté du gouvernement d’accompagner « les initiatives industrielles ambitieuses ».

Une production locale de fenêtres et portes PVC pour couvrir tout le pays

Au cœur de ce nouveau complexe industriel se trouve la société Izdihar PVC. Spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres en PVC. Avec une capacité de production annoncée de 117 000 unités par an, l’usine prévoit de répondre aux besoins des 58 wilayas du pays. L’entreprise se distingue par plusieurs points forts :

Un investissement entièrement privé, évalué à 712 millions de dinars

La création de près de 87 emplois directs et indirects

Un taux d’intégration locale atteignant 85 %, réduisant d’autant la facture d’importation

Une couverture nationale de la demande, jusque-là partiellement satisfaite par des produits importés

« Ces produits, auparavant importés, seront désormais fabriqués localement, ce qui renforce notre souveraineté industrielle », a insisté le ministre de l’Industrie, qui voit dans ces unités un levier stratégique.

ACCADO Algérie : la quincaillerie numérique au service du PVC

Juste à côté d’Izdihar PVC, la deuxième usine inaugurée appartient également au même investisseur. Il s’agit de la société ACCADO Algérie. Spécialisée dans la fabrication de pièces de quincaillerie métallique spécifiques aux installations en PVC. Comme les charnières, serrures et autres accessoires.

Cette unité emploie 82 travailleurs et se caractérise par l’usage d’équipements numériques de pointe et de systèmes automatisés. Une parfaite synergie industrielle avec l’usine de PVC voisine. Ainsi qu‘une qualité de production qualifiée de « nationale », apte à concurrencer les produits importés.

Cette complémentarité entre les deux sites offre un avantage stratégique. La maîtrise complète de la chaîne de production, depuis la transformation du PVC jusqu’à la fourniture des accessoires métalliques nécessaires à l’assemblage des produits finis. Une approche que le ministre qualifie de « modèle intégré » pour l’industrie nationale.

Réduire la dépendance et ouvrir la voie à l’export

Au-delà de la couverture du marché interne, le gouvernement fixe déjà le cap sur l’exportation. Le ministre a en effet invité les industriels à « se tourner vers les marchés extérieurs une fois les besoins nationaux satisfaits », dans une logique de construction d’un « économie productive et compétitive ».

Pour les deux entreprises implantées à Tiaret, cette perspective paraît à portée de main, grâce à :

Des coûts de production réduits grâce à un fort taux d’intégration locale

grâce à un fort taux d’intégration locale Une expertise technique et des équipements modernes

Une capacité à répondre à des standards de qualité adaptés à l’export

Avec ces deux inaugurations, l’Algérie affiche ainsi la volonté de substituer des importations coûteuses par une production locale solide et préparer ses industries à franchir les frontières. Le ministre l’assure : « Ces unités s’inscrivent pleinement dans la vision de l’État, qui mise sur la diversification économique et l’essor du secteur industriel ».