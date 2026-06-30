« PV Minute » débarque à Alger : une nouveauté qui change la donne pour les automobilistes

Un accrochage en pleine circulation, un constat à remplir, puis l’attente. Pour la plupart des automobilistes algériens, ce scénario rime encore avec des semaines de patience avant de voir arriver une indemnisation. La Caisse Régionale de Mutualité Agricole (CRMA) d’Alger vient de bousculer cette routine.

Depuis lundi, l’organisme verse à certains de ses assurés une indemnisation automobile le jour même de la déclaration du sinistre. La procédure porte un nom qui résume tout son intérêt : « PV Minute ».

Une indemnisation immédiate désormais disponible dans toutes les agences du CRMA Alger

La nouvelle prestation s’adresse aux assurés de la CRMA dont le véhicule a subi un sinistre automobile. Concrètement, dès lors que le dossier réunit les conditions requises, la caisse procède au règlement de l’indemnisation sans attendre les délais habituels de traitement.

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Cette rapidité repose sur une réorganisation interne assumée par l’organisme. Selon un communiqué de la Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA), dont dépend la CRMA d’Alger, l’agence a mobilisé les moyens organisationnels et techniques nécessaires afin de réduire considérablement les délais de traitement et d’assurer une indemnisation immédiate lorsque les conditions du dossier sont réunies.

La procédure « PV Minute » est aujourd’hui opérationnelle dans l’ensemble des agences du Grand Alger de la Caisse. Les assurés concernés n’ont donc plus besoin de se déplacer vers une structure unique, le dispositif couvre l’intégralité du réseau algérois.

Un dispositif testé d’abord à Oran, avant une généralisation programmée à tout le pays

« PV Minute » n’est pas née à Alger. La CRMA d’Oran a été la première à expérimenter cette procédure d’indemnisation accélérée, avant son extension à la capitale. Fort de ce premier retour d’expérience, la CNMA annonce vouloir étendre progressivement le dispositif à l’ensemble de ses caisses régionales, ainsi qu’à son réseau de bureaux locaux répartis à travers le territoire national.

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Cette généralisation annoncée laisse entrevoir, à terme, un changement de pratique pour l’ensemble des assurés automobiles de la CNMA, et non plus seulement pour ceux d’Alger et d’Oran.

Une étape dans le programme de modernisation engagé par la CNMA

Le lancement de cette procédure ne constitue pas une initiative isolée. La CNMA la rattache à un vaste programme de modernisation engagé par la caisse, marqué notamment par la digitalisation progressive de ses services, l’amélioration continue de ses outils de gestion des sinistres et le développement de prestations à forte valeur ajoutée.

Plusieurs axes structurent cette transformation, d’après les éléments communiqués par la caisse :

La digitalisation progressive des services proposés aux assurés ;

L’amélioration continue des outils de gestion des dossiers de sinistres ;

Le développement de prestations à forte valeur ajoutée, dont « PV Minute » constitue un exemple concret.

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La CNMA rappelle également sa participation à la campagne nationale de prévention des accidents de la circulation, qui se déroule du 20 juin au 31 août. Le calendrier de lancement de la procédure d’indemnisation immédiate coïncide ainsi avec cette période de sensibilisation routière, marquée chaque année par une hausse de la circulation et des sinistres automobiles.

Une branche automobile en hausse pour la CNMA en 2025

Les chiffres communiqués par la caisse situent ce lancement dans un contexte de croissance pour son activité automobile. En 2025, la branche automobile de la CNMA a progressé de 11 %. Sur la même période, les indemnisations versées au titre de cette branche ont atteint 6,7 milliards de dinars algériens.

Ces données illustrent le poids croissant de l’assurance automobile dans l’activité globale de la caisse, et donnent un relief particulier au déploiement de procédures destinées à accélérer le traitement des dossiers.