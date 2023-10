Punaises de lit : l’Algérie adopte des mesures strictes dans les aéroports et les ports

Le Ministère de la Santé et de la Population a pris des mesures préventives pour contrer la propagation des épidémies et des nuisibles tels que les punaises de lit. Ces mesures sont cruciales pour protéger la santé publique et sont conformes aux réglementations sanitaires internationales.

Le Ministère de la Santé et de la Population a émis une circulaire comportant un ensemble de mesures préventives essentielles. Ces mesures visent à empêcher la propagation des épidémies et à éviter tout autre dommage causé par les nuisibles tels que les punaises de lit. Ces nuisibles peuvent constituer une menace pour la santé publique, en particulier aux points d’entrée.

Coopération internationale et surveillance des frontières

En outre, en accord avec les Règlements Sanitaires Internationaux (RSI 2005), le ministère a renforcé la coordination avec les autorités compétentes pour activer le système de surveillance sanitaire. Cela inclut la surveillance des avions, des navires et des moyens de transport terrestre, ainsi que leur désinfection en cas de menace signalée par les agents des postes de contrôle sanitaires aux frontières.

De plus, le ministère renforce la surveillance épidémiologique, l’entretien régulier et la surveillance de la propreté des aéroports, des ports maritimes et des zones terrestres. En outre, il surveille la désinfection des bagages et des marchandises suspectes pouvant contenir des nuisibles, tout en fournissant aux voyageurs des informations sanitaires essentielles.

La coopération et la coordination constantes avec tous les secteurs travaillant aux points d’entrée aériens, maritimes et terrestres sont maintenues.

Le Ministère de la Santé met en place des directives

Par ailleurs, le Ministère de la Santé souligne l’importance d’une stricte mise en œuvre de la Circulaire n°24 datée du 3 octobre 2023. Il est essentiel que la Direction Générale de la Prévention et de la Promotion de la Santé soit informée de toutes les contraintes potentielles rencontrées lors de la mise en œuvre des directives contenues dans cette circulaire.

En conclusion, le Ministère de la Santé et de la Population est pleinement engagé dans la protection de la santé publique et la prévention de la propagation des épidémies et des nuisibles. La coordination internationale et la surveillance aux frontières sont des piliers essentiels de cette stratégie de prévention.