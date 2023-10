Punaises de lit en France : Tassili Airlines adopte des mesures préventives

L’invasion des punaises de lit a fait la une des médias en France. En effet, depuis quelques jours, ces insectes ont réussi à semer la panique dans le pays et à mettre le gouvernement sous pression. Un climat de psychose règne déjà dans le pays.

Ces nuisibles occupent désormais les grands titres de la presse. À en croire CNN, la France tente d’éradiquer une épidémie de punaises de lit généralisée hors du contrôle. De leur côté, les autorités algériennes ont commencé à prendre les devants pour éviter l’arrivée de ces nuisibles sur le territoire national.

Les compagnies aériennes algériennes renforcent leurs dispositifs de nettoyage des avions

Bien que le ministre de la Santé algérien, Abdelhak Saihi, ait fait savoir que la présence des punaises de lit en Algérie n’a pas été signalée, le pays commence déjà à prendre des mesures préventives. Et ce, en raison des nombreuses liaisons maritimes et aériennes qui relient l’Algérie à la France.

Pour ce faire, des agents de contrôle ont été déployés, au niveau des ports et aéroports nationaux, pour prévenir de la potentielle propagation de ces nuisibles. De leur côté, les compagnies aériennes ont aussi adopté de nouvelles mesures sanitaires en jouant la carte de la prévention.

Étant la France est le marché aérien le plus important d’Air Algérie, la première compagnie aérienne algérienne a précédemment annoncé avoir renforcé son dispositif de nettoyage de ses avions. Une mesure qui sera appliquée non seulement aux aéronefs qui assurent la desserte de la France, mais aussi sur tous ses appareils. Et ce, de manière à éliminer tout risque d’invasion de ces insectes.

De son côté, Tassili Airlines, filiale du groupe Sonatrach, a aussi annoncé, à son tour, avoir adopté de nouvelles mesures préventives pour empêcher la propagation des punaises de lit dans ses appareils. Ainsi, une compagne de désinsectisation et de désinfection de tous ces avions, desservant la France, a été entamée.

