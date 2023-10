Punaises de lit en France : les influenceurs algériens racontent leur calvaire

La France est secouée par une polémique grandissante concernant l’infestation des transports en commun par les punaises de lit, de petits insectes nuisibles extrêmement difficiles à exterminer.

Alors que la panique envahit les foyers français, certaines voix ont illégitimement tenté de lier ce problème à l’augmentation de l’immigration. Dans ce contexte tendu, des influenceurs algériens vivant en France ont pris la parole pour dénoncer le calvaire auquel ils font face avec la propagation de ces nuisibles dans tout le pays.

Polémique sur l’infestation de punaises de lit dans les transports en France : les influenceurs algériens brisent le silence

Plusieurs influenceurs d’origine algérienne ont pris la parole pour dénoncer la situation critique dans laquelle ils sont à cause de cette infestation générale de punaises de lit. Dans un élan de solidarité, plusieurs instagrammeurs, tiktokeurs et autres ont pris le micro pour expliquer le calvaire auquel ils font face chaque jour à cause de cette situation.

« C’est une catastrophe. On ne prend plus les transports, on rentre directement à la salle de bain et on se lave tout de suite après être rentrés. Dans les transports, les salles de cinéma, ils sont partout. Une fois qu’ils entrent à la maison, c’est fini, c’est un cauchemar », s’exclame l’influenceuse algérienne Tina (@pratina_sensei).

« Quand je rentre à la maison, je retire mes vêtements sur le balcon et je lave tout à l’eau chaude, puis je me douche, et je répète ça tous les jours. C’est une plaie », ajoute Kamel, plus connu sous le nom de Kamel Kbz, influent blogueur algérien résidant en France depuis 4 ans.

La situation est devenue si préoccupante que certains de ces influenceurs ont commencé à partager des astuces pour éviter d’attraper des punaises de lit dans les transports en commun, non sans une pointe d’ironie. Ils conseillent de se tenir debout, d’éviter toutes les surfaces textiles et en bois, et d’être extrêmement vigilants.

Quand les punaises de lit envahissent la France et rouvrent le débat sur l’immigration

La France reconnaît le problème des punaises de lit et travaille à des solutions, mais alors que l’état est occupé à trouver des plans d’urgence, certaines minorités s’occupent à stigmatiser des communautés entières en faisant des liens injustifiés avec l’immigration. La lutte contre ces parasites doit rester une priorité nationale, sans discrimination ni préjugés, tels ont été les propos de plusieurs députés de gauche, à l’instar de Mathilde Panot.

Pascal Praud ignore qu’il n’y a absolument AUCUN lien entre la prolifération des punaises de lit et l’hygiène. Il préfère faire un raccourci raciste. Si les punaises de lit se nourrissaient de bêtises, le domicile de Pascal Praud en serait infesté.pic.twitter.com/QmrPsf2kGF — Mathilde Panot (@MathildePanot) September 29, 2023

Toute cette houle sociale est due aux propos du journaliste de CNews, Pascal Praud, qui a fait un rapprochement ni sollicité ni justifié entre l’immigration en France et la propagation des punaises de lit en grand nombre.

« Il y a beaucoup d’immigration en ce moment. Est-ce que c’est des personnes qui n’ont pas les mêmes conditions d’hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent parce qu’ils sont dans la rue ? Peut-être n’ont-ils pas accès à tous les services comme les autres ? Est-ce que c’est lié à ça ? » s’exclamait-il sur le plateau de CNews, suscitant l’indignation et un « racisme décomplexé » selon les internautes.