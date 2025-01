Puissances militaires mondiales en 2025 : Voici le classement de l’Algérie

Le classement annuel Global Firepower, référence en matière d’évaluation des capacités militaires mondiales, a dévoilé son nouveau palmarès pour l’année 2025.

Sans surprise, les États-Unis conservent leur position de leader, suivis de près par la Russie et la Chine. Du côté du monde arabe, c’est l’Égypte qui caracole en tête, suivie de l’Arabie Saoudite et de l’Algérie.

Ce classement, qui prend en compte plus de 50 critères allant des effectifs militaires à la diversité de l’arsenal en passant par les ressources naturelles, le potentiel industriel, la stabilité financière, la logistique, la géographie, la technologie, l’état de préparation opérationnelle, l’entraînement et bien d’autres facteurs, dresse un portrait précis de la puissance militaire de chaque nation.

Classement de Global Fire Power (GFP) 2025 – Algérie : L’ANP 25ᵉ puissance dans le monde

En 2025, l’Algérie a réalisé une progression notable dans ce classement, se hissant à la 25ᵉ place sur 145 pays évalués, contre la 26ᵉ place en 2024 (27ᵉ en 2021). Avec un score PwrIndx de 0,3589* (un score de 0,0000 étant considéré comme parfait). Ce résultat témoigne des efforts continus du pays pour moderniser ses forces armées et renforcer sa sécurité nationale.

Les États-Unis, la Russie, la Chine, l’Inde et la Corée du Sud occupent les cinq premières places de ce classement mondial. À l’autre extrémité du spectre, on retrouve des pays comme le Kosovo, la Somalie, la République centrafricaine, le Bénin et le Bhoutan.

Le monde arabe est bien représenté dans ce classement, avec l’Égypte en tête, suivie de l’Arabie Saoudite, de l’Algérie, de l’Irak et des Émirats Arabes Unis. Ce classement met en évidence les efforts continus de ces pays pour moderniser leurs forces armées et renforcer leur sécurité nationale.

En résumé, le classement Global Firepower 2025 confirme la suprématie militaire des États-Unis tout en soulignant l’importance croissante des forces armées de pays comme la Chine et la Russie. Dans le monde arabe, l’Algérie se distingue en se classant parmi les trois premières puissances militaires de la région.

*Le score PwrIndx est un indice développé par Global Firepower pour mesurer la puissance militaire d’un pays. Plus le score est proche de zéro, plus la puissance militaire est considérée comme élevée.