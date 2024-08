Puissance militaire aérienne – Global Firepower : l’Algérie domine l’Afrique en 2024

En matière de défense militaire, les avions de chasse et d’interception occupent une place essentielle, en raison de leurs capacités à allier rapidité, agilité et précision. En Afrique, le domaine de la défense est en pleine expansion, plusieurs nations investissent lourdement pour moderniser leurs forces armées et se conformer aux normes internationales.

Parmi celles-ci on retrouve l’Algérie. Après avoir été classée 2ᵉ en termes de puissance militaire en Afrique par le prestigieux Global Firepower, voici que la flotte aérienne militaire algérienne rafle une seconde distinction au niveau africain.

La montée en puissance des forces aériennes africaines : Égypte et Algérie en tête

Parmi les éléments clés de la puissance militaire, on dénombre la robustesse des flottes d’avions de chasse et d’interception. De nombreux pays africains développent des forces aériennes impressionnantes, augmentant non seulement le nombre d’appareils, mais aussi leurs compétences technologiques avancées.

En Afrique, des pays comme l’Égypte, l’Algérie et le Maroc ont fait de la modernisation de leurs flottes aériennes une priorité. Selon le rapport de Global Firepower, l’Égypte domine le continent avec 238 avions de chasse et d’interception, se positionnant au 11ᵉ rang mondial. L’Algérie, avec 201 appareils, se classe 21ᵉ au niveau mondial et 2ᵉ en Afrique. Voici le TOP 10 des puissances militaires aériennes en Afrique en 2024 :

Égypte (238 avions) ;

Algérie (201 avions) ;

Maroc (83 avions) ;

Angola (57 avions) ;

Soudan (45 avions).

Ces investissements, qui ont couté des enveloppes importantes, témoignent de la volonté de ces nations de renforcer leur pouvoir militaire et d’assurer un rôle de premier plan dans la sécurité régionale et internationale.

Les chasseurs ultra-furtifs, l’avenir de l’aviation militaire mondiale ?

D’après un rapport du Global Firepower, l’avion de chasse reste un pilier indispensable pour la défense de toute grande puissance mondiale. Les chasseurs de 5ᵉ génération, les plus avancés technologiquement, incarnent le sommet de l’aéronautique militaire. Équipés de technologies furtives, d’avionique de pointe et dotés d’une manœuvrabilité exceptionnelle, ces appareils représentent l’avenir de la supériorité aérienne.

Néanmoins, les chasseurs de 4e et 4.5 e génération, tels que l’Américain F-16 et le Russe Su-35, continuent de jouer un rôle crucial. Ces avions, largement utilisés à travers le monde, se distinguent par leurs systèmes radar performants et leurs capacités en missiles air-air, permettant une défense aérienne efficace.