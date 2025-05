Puissance économique : l’Algérie 4ᵉ du monde arabe et 2ᵉ d’Afrique du Nord en 2025

L’économie algérienne continue de progresser sur la scène régionale et internationale. Selon le dernier rapport Perspectives de l’économie mondiale – Avril 2025 publié par le Fonds monétaire international (FMI), l’Algérie se classe à la quatrième place parmi les économies arabes les plus puissantes de l’année, et occupe la deuxième position en Afrique du Nord, derrière l’Égypte.

🟢À LIRE AUSSI : Stellantis vise 90 000 voitures en Algérie d’ici 2026 : un pari ambitieux pour l’industrie locale



Le produit intérieur brut (PIB) nominal de l’Algérie devrait atteindre 268,9 milliards de dollars américains à la fin de l’année 2025, selon le FMI. Ce résultat place le pays juste derrière des poids lourds économiques comme l’Arabie saoudite, en tête du classement avec 1 083,8 milliards de dollars, les Émirats arabes unis (578,6 milliards) et l’Égypte (373,3 milliards). L’Irak, le Qatar, le Maroc, le Koweït, Oman et la Tunisie complètent le top 10 des économies arabes.

Classement FMI 2025 : l’Algérie se hisse au 4e rang des économies arabes

Cette performance économique est portée par une croissance soutenue. En 2024, le FMI prévoit une hausse du PIB algérien de 3,8 %, tirée notamment par la reprise du secteur des hydrocarbures, la vigueur des secteurs industriel, du bâtiment et des services, ainsi que par un niveau élevé des dépenses publiques. Cette dynamique de croissance illustre la résilience de l’économie nationale, malgré un contexte mondial incertain.

🟢À LIRE AUSSI : Tendances du marché pétrolier aujourd’hui : quels impacts sur l’économie algérienne ?



L’Algérie a également renforcé sa position sur le continent africain. En 2023, elle figurait au 4e rang des plus grandes économies africaines en parité de pouvoir d’achat (PPA), avec un PIB de 628,99 milliards de dollars. Le PIB par habitant s’élevait alors à environ 13 680 dollars, témoignant d’une amélioration sensible du niveau de vie.

L’économie algérienne en plein essor

Sur le plan social, le pays a enregistré des avancées notables. Le site SouthWestJournal a classé l’Algérie 85e au niveau mondial dans son Indice de développement humain (IDH) pour 2023, avec une espérance de vie moyenne de 76,3 ans. Ce progrès est attribué à la qualité des services de santé et aux efforts déployés pour améliorer les conditions de vie.

🟢À LIRE AUSSI : Fiat Doblo Panorama 2025 : Le nouveau-né Made in Algeria de l’usine Stellantis d’Oran dévoilé



Malgré une forte dépendance aux hydrocarbures — l’Algérie étant le 6e exportateur mondial de gaz naturel — le pays ambitionne de diversifier son économie. À l’horizon 2029, le FMI prévoit que le PIB algérien pourrait atteindre 306,03 milliards de dollars, porté par l’amélioration de l’environnement des affaires et l’augmentation des investissements étrangers.

Cette trajectoire positive illustre les efforts consentis par l’État pour renforcer sa croissance économique et consolider sa place parmi les grandes économies régionales.