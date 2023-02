Publié en France à 15 ans, l’Algérien Chakib Baho rencontre le succès

En dépit de son jeune âge, Chakib Baho a démontré un engagement envers l’expression créative et la littérature, qui mérite d’être reconnu. Le jeune Algérien de seulement 15 ans, a réussi à publier son premier roman.

« L’Ascension des damnés », publié par les éditions Vérone l’été dernier avait été écrit durant le premier confinement de 2020, alors qu’il n’avait que 13 ans alors qu’il était au collège Michel-Ragon de Montaigu en Vendée.

Le premier du jeune écrivain, a connu un vif succès depuis sa publication. Le livre s’est en effet rapidement vendu, en rupture de stock dans les Fnac de La Roche-sur-Yon et d’Angers. Il a aussi occupé le Top 100 des livres sur Amazon et le Top 10 des livres francophones durant l’automne 2022. De plus, selon Chakib il a été la meilleure vente de sa maison d’édition.

La reconnaissance pour son livre a également atteint son pays d’origine, l’Algérie, où plusieurs médias locaux lui ont consacré des pages, et même une entrevue.

Chakib Baho : une entrevue dans laquelle il se livre

Dans une interview publiée par 24H Algérie, le jeune Chakib Baho a parlé de sa passion pour la littérature et ce qui l’a amené à publier son premier livre. Il a expliqué qu’il veut rester humble et que publier un livre était « un défi qu’il avait rêvé de relever depuis son enfance ».

Chakib a également fait référence à son amour pour les histoires que lui racontait sa grand-mère maternelle, et comment il tenait un journal intime où il écrivait ses pensées depuis son plus jeune âge. Pour lui, ce livre est le résultat de tout un parcours. Il a donc déclaré : « Mon imagination était donc bien nourrie et le temps était venu pour moi de mettre cela noir sur blanc ».

Il a également abordé un drame familial qui l’a affecté profondément : la perte de sa mère. Chakib a ensuite, expliqué comment la présence de ses grands-parents maternels l’a aidé à surmonter cette douleur.

En conclusion, Chakib a sa passion pour la littérature mais aussi une certaine détermination, et ce malgré les défis auxquels il a été confronté, et a souligné que sa famille et ses racines algériennes jouent un rôle important dans son parcours d’écrivain.

Dans cette entrevue, Chakib est en effet revenu sur son expérience scolaire en Algérie. Il se souvient de cette période et témoigne de l’impact positif de ses enseignants. Selon lui, c’est grâce à eux, qu’il « a acquis une très bonne base ».

L’Ascension des damnés : de quoi parle le livre ?

L’Ascension des damnés est un écrit qui suit les aventures d’un jeune adulte nommé Adel, confronté aux difficultés de la société et qui rêve d’un monde meilleur.

Il est téléporté à travers un portail magnétique dans un univers parallèle où il doit faire face à de nouveaux périples. L’ascension des damnés est donc un récit fictif, de 56 pages, remplies d’intrigue.