Publicités sur les chaines TV algériennes : l’ANIRA appelle au respect des normes

L’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel (ANIRA) a lancé un appel pressant aux chaînes de télévision algériennes, leur demandant de se conformer strictement aux dispositions légales et réglementaires encadrant la publicité audiovisuelle. Cette démarche fait suite à des observations préoccupantes : durant les trois premiers jours du mois de Ramadhan, l’ANIRA a constaté des « coupures publicitaires prolongées » pratiquées par certaines chaînes, nuisant ainsi à l’intérêt des téléspectateurs et outrepassant le temps alloué à la diffusion des spots publicitaires.

L’instance de régulation met en avant la nécessité d’adhérer aux articles 69 et 74 du décret exécutif 16-222 du 11 août 2016, qui établit un cahier des charges général imposant des règles strictes à tous les services de diffusion télévisuelle ou sonore. Ce rappel intervient dans l’attente de l’adoption d’une loi spécifique à la publicité, soulignant l’importance du respect des normes en vigueur pour la protection des téléspectateurs et le maintien des valeurs familiales algériennes.

Les implications pour les médias audiovisuels

Face à cette situation, l’ANIRA insiste sur l’importance pour les médias audiovisuels de se conformer à l’ensemble des règles légales en vigueur. Cette exigence ne se limite pas uniquement à une question de respect des durées de publicité mais touche également à la responsabilité des médias de préserver l’intérêt et le bien-être des téléspectateurs, ainsi que de respecter les spécificités culturelles et familiales de la société algérienne.

L’appel de l’ANIRA est un rappel crucial de la nécessité pour les chaînes de télévision de trouver un équilibre entre leurs impératifs commerciaux et le respect des droits des téléspectateurs. En mettant l’accent sur le respect des dispositions légales et réglementaires, l’Autorité vise à garantir une expérience télévisuelle respectueuse et enrichissante pour le public algérien, tout en préservant les valeurs et l’intégrité de l’espace audiovisuel national.