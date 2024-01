Publication de la Loi de finances 2024 au Journal officiel

La Loi de Finances pour l’exercice 2024 a été officiellement publiée dans le Journal Officiel numéro 86. Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a apposé sa signature le 24 décembre 2023, marquant ainsi son approbation.

Prévoyant des dépenses considérables de plus de 15.275 milliards (Mds) de DA, cette loi budgétaire alloue 18% de ces fonds à l’investissement public. Adoptée par le Conseil de la Nation le 14 décembre et par l’Assemblée Populaire Nationale (APN) le 5 décembre, elle s’inscrit dans la mise en œuvre du cadrage budgétaire à moyen terme (2024-2026). Les recettes prévues s’élèvent à 9.105,3 milliards de DA, avec 3.512,3 milliards de DA provenant de la fiscalité pétrolière.

Le budget de l’État pour l’année 2024 se décompose en différentes catégories de dépenses. Les dépenses dédiées au personnel atteignent environ 5.155,67 milliards de DA, tandis que les coûts de gestion des services sont évalués à 632,87 milliards de DA. Les dépenses d’investissement, quant à elles, se répartissent entre 2.894,58 milliards de DA d’autorisation d’engagement et 2.809,36 milliards de DA de crédits de paiement.

Le nouveau programme d’investissement public alloue une enveloppe budgétaire estimée à 2.405,33 milliards de DA d’autorisation d’engagement et 1.356,57 milliards de DA de crédits de paiement pour l’année 2024. Les affectations prévues à la réévaluation des opérations en cours de réalisation atteignent 489,25 milliards de DA d’autorisation d’engagement et 396,82 milliards de DA de crédits de paiement.

Prévisions de croissance et perspectives économiques

Le budget repose sur un prix référentiel du baril de pétrole fixé à 60 dollars pour la période 2024-2026, avec une estimation de 70 dollars pour le baril de pétrole brut. Les exportations de biens devraient atteindre 49,8 milliards USD en 2024, tandis que les importations devraient augmenter de 7,1% par rapport aux prévisions de clôture de 2023, atteignant ainsi 43,5 milliards USD.

Le texte de la loi de finances prévoit la suppression de la Taxe sur l’Activité Professionnelle, en accord avec les directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ce geste s’inscrit dans une série de mesures législatives visant à préserver le pouvoir d’achat des citoyens, à soutenir l’investissement, ainsi qu’à faciliter et numériser les procédures fiscales.

Grâce à ces mesures, la balance commerciale devrait enregistrer un excédent entre 2024 et 2026, atteignant 6,3 milliards USD en 2024, 2,9 milliards USD en 2025, et 4,2 milliards USD en 2026. Ces chiffres témoignent de la vision stratégique du gouvernement pour stimuler l’économie nationale et renforcer la stabilité financière.

Pour conclure, la Loi de Finances 2024 dessine un plan ambitieux pour l’avenir économique de la nation. En mettant l’accent sur l’investissement public, la suppression de taxes, et des prévisions optimistes, le gouvernement aspire à une croissance économique soutenue. Reste à voir comment ces mesures se traduiront dans la réalité économique, mais l’optimisme est de mise pour l’année à venir.