PUBG MOBILE débarque officiellement en Algérie : serveurs locaux et paiements en dinar au programme

Le marché algérien du jeu vidéo franchit une nouvelle étape. Ce mardi, le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé un accord historique avec l’éditeur de PUBG MOBILE et plusieurs services numériques et plateformes OTT, dont WeChat.

Lors d’une rencontre entre le ministre Sid Ali Zerrouki et les responsables de l’entreprise, plusieurs priorités ont été fixées pour accompagner l’expansion du jeu et renforcer la régulation du secteur. Selon le communiqué officiel, l’accent sera mis sur la sécurité des enfants et des adolescents, avec des mécanismes de contrôle parental pour encadrer leur activité sur les plateformes.

PUBG MOBILE s’installe en Algérie : des mesures phares pour un écosystème de jeu sécurisé et amélioré

Au cœur des discussions, plusieurs décisions concrètes ont émergé, répondant directement aux préoccupations des parents et aux frustrations des joueurs. L’objectif est double, protéger les plus jeunes et offrir une expérience de jeu techniquement optimale. Parmi les engagements les plus significatifs, on trouve :

Le renforcement des outils de contrôle parental pour surveiller l’activité des enfants et des mineurs.

pour surveiller l’activité des enfants et des mineurs. L’adaptation du contenu du jeu pour mieux refléter et respecter la culture nationale.

L’installation, pour la première fois en Algérie, de serveurs locaux dédiés.

L’introduction du paiement en dinar algérien via des cartes prépayées pour toutes les transactions dans le jeu.

Le ministre Sid Ali Zerrouki a salué la création d’une « environnement de jeu sûr et responsable qui respecte les spécificités de notre société ». Cette série de mesures marque une étape importante dans la relation entre les autorités algériennes et les géants mondiaux du numérique.

La vision à long terme : du divertissement à l’émergence d’une filière

En outre, l’accord dépasse le cadre du simple jeu pour dessiner une collaboration économique prometteuse. La société éditrice de PUBG Mobile a manifesté son intérêt pour le dynamisme de la communauté algérienne. Elle souhaite parrainer des événements dédiés aux joueurs, aux créateurs de contenu et aux professionnels locaux du secteur.

Cette volonté ouvre la porte à de futurs partenariats qui pourraient donner un coup d’accélérateur à l’industrie du jeu vidéo en Algérie. L’idée est de profiter de l’expertise et de la notoriété d’un leader mondial pour aider à structurer et à développer les compétences locales. L’objectif final est de faire émerger des talents algériens dans un secteur en pleine croissance.

Enfin, l’annonce de ce partenariat avec le développeur de PUBG Mobile représente bien plus qu’une amélioration technique. Elle illustre une nouvelle approche des autorités algériennes face à l’économie numérique.