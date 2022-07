Pub de Yasmine Belkacem : une Algérienne décédée en Turquie

Avec la standardisation des critères de beauté, se sentir mal dans sa peau est devenu un fait de plus en plus courant dans le monde. En effet, avec le temps on est arrivé à un point où toutes les personnes se ressemblent et personne n’est unique. Les victimes souffrant d’obésité sont, généralement, les plus confrontées à ce sentiment.

Par ailleurs, avec l’avancée technologique et le développement de la médecine, il devient facile de se débarrasser de ses complexes. Et ce, pour s’offrir une nouvelle chance afin de vivre selon les normes fixées par la société. Cependant, tout le monde n’a pas les moyens de s’offrir un tel luxe. Car en effet, cela coûte extrêmement cher. Certains n’ont même pas la chance de retrouver leurs formes après une sleeve gastrique.

Soumia Khabzagua décédée suite à une sleeve gastrique

C’est l’histoire de Soumia Khabzagua qui a fait confiance aux réseaux sociaux et s’est confiée à une grande clinique en Turquie, et ce, dans le but de subir une sleeve gastrique pour se débarrasser de son surpoids. Malheureusement, son rêve d’avoir des formes moins généreuses s’est transformé en un vrai cauchemar. Un rêve qui a mis fin à ses jours.

Car en effet, aujourd’hui le 5 juillet, la douloureuse nouvelle concernant le décès de Soumia Khabzagua a secoué la toile et les réseaux sociaux. Malheureusement, cette chirurgie bariatrique, opérée par International Clinics a mis fin aux jours de cette maman de 38 ans et l’a privé de voir une nouvelle fois sa famille, hier le 4 juillet.

Trois mois de coma après avoir subi une sleeve gastrique

Comme cité précédemment dans les colonnes d’Algérie 360, Soumia a suivi les conseils de l’Instagrameuse algérienne Yasmine Belkacem. Cette dernière, qui a déjà subi la même opération chez International Clinics, a avoué perdre énormément de poids grâce à une telle intervention. Ainsi, celle-ci n’a pas hésité un seul moment à faire la promotion des services de cette clinique; sise à Istanbul en Turquie.

En revanche, les choses ne se sont pas passées comme prévu. En effet, Soumia a subi de fortes hémorragies qui ont provoqué sa mise en coma, et ce, pour plusieurs semaines voire des mois.

De leur côté, les proches de Soumia, ont dépensé des sommes excessives pour payer la suite des services médicaux en Turquie. Mais pas seulement, ceux-ci ont tenté par tous les moyens de la rapatrier de ce pays, vers Montréal, mais en vain.

L’instagrameuse Yasmine Belkacem réagit à la mort De Soumia Khabzagua

Dans ce sillage, une cagnotte a été mise en place pour tenter d’aider les proches de Soumia Khabzagua. Et ce, au moins de subvenir aux besoins médicaux de la victime. Malheureusement, celle-ci n’a même pas profité de la somme qui lui est dédiée pour récupérer sa santé.

D’après les informations rapportées par El Hayat, jusqu’à présent le corps de la défunte demeure toujours en Turquie.

Par ailleurs, dans une story, l’instagrameuse Yasmine Belkacem a déclaré n’avoir jamais été en contact avec la victime avant son opération. Et a affirmé avoir soutenu Soumia et ses proches suites aux conséquences engendrées par une telle opération.