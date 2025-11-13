Le ministère de la Santé démine la psychose de la gale : « C’est une chose tout à fait naturelle »

La sonnette d’alarme tirée par le Ministère de la Santé aura fait l’effet d’une déflagration. Alertant sur la recrudescence de la gale et exigeant l’adoption de mesures préventives strictes – notamment le dépistage et l’isolement dans le milieu fermé des établissements scolaires –, la circulaire ministérielle a immédiatement mis les parents sur le qui-vive.

La peur d’une contagion parasitaire rapide a rapidement trouvé une caisse de résonance sur les réseaux sociaux, transformant l’inquiétude légitime en un véritable emballement médiatique.

Devant ce vent de psychose qui soufflait depuis 48 heures, le Ministère a été contraint de contre-attaquer hier par un communiqué on ne peut plus clair.

🟢 À LIRE AUSSI : Des cas de gale signalés dans des écoles algériennes

Dénonçant sans détour une « exagération artificielle » des cas enregistrés et une couverture jugée « malveillante et excessive », les services appellent fermement au calme et à la raison. Le message est clair : les infections sont isolées, maîtrisées, et la situation sanitaire « n’atteint absolument pas » le niveau alarmant décrit par les plateformes.

« Les cas sont isolés et maîtrisés au maximum »

Le Ministère se veut catégorique. Il précise que « les cas sont isolés et maîtrisés au maximum, que ce soit par la prise en charge et le suivi médical, ou par leur isolement en milieu scolaire, en raison de la rareté de ces cas. »

En filigrane, l’institution rappelle que l’enregistrement de cas isolés de certaines maladies est « une chose tout à fait naturelle dans tous les pays du monde », tentant ainsi de ramener le débat à sa juste proportion.

Cette tentative de dédramatisation fait écho aux propos tenus dimanche dernier par le Directeur de la Prévention et de la Promotion de la Santé, Djamel Fourar, qui assurait déjà que seuls des cas très localisés avaient été signalés dans certaines institutions éducatives de seulement deux wilayas. Pour éteindre définitivement la polémique, le Ministère a de nouveau appelé les citoyens à « vérifier les informations » en se référant strictement aux sources médiatiques officielles du secteur de la santé.

La Gale à l’école : Un programme sanitaire national réaffirmé

Malgré l’apaisement général, cette séquence est l’occasion pour le Ministère de réaffirmer la place centrale de la santé scolaire, qui concerne près du quart de la population algérienne. Ce programme national, pilier essentiel de la santé communautaire, vise à la prévention, la sensibilisation et la promotion de la santé en milieu éducatif.

La circulaire initiale, qui rappelait le caractère infectieux de la gale (transmise par contact direct ou via les vêtements/literies), définissait une batterie de procédures obligatoires en cas d’infection :

Mise en place d’un dépistage complet de tous les élèves et enseignants de l’établissement concerné.

de tous les élèves et enseignants de l’établissement concerné. Traitement immédiat des personnes infectées par une solution spécifique anti-gale.

par une solution spécifique anti-gale. Éloignement temporaire des malades , dont le retour en classe est conditionné par un examen médical confirmant la guérison totale.

, dont le retour en classe est conditionné par un examen médical confirmant la guérison totale. Désinfection complète des classes et des installations, y compris l’extension des opérations de dépistage aux établissements voisins.

🟢 À LIRE AUSSI : Une maladie contagieuse refait surface dans le milieu scolaire : le ministère de la Santé alerte

Enfin, pour garantir un environnement sain, le Ministère a réaffirmé l’importance d’une coopération étroite entre la Santé, l’Éducation et les autorités locales, insistant sur la nécessité absolue de fournir eau, savon liquide et produits d’hygiène dans toutes les installations sanitaires scolaires.