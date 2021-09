PSG – FC Metz : Mbappé nargue, Oukidja se défend et Neymar repousse

A l’occasion de la 7ème journée de Ligue 1, le FC Metz reçoit le Paris Saint Germain, ce dernier s’est imposé (2-1), mais ce n’est pas le score de ce match qui a fait polémique, mais plutôt le comportement de Kylian Mbappé engendrant la colère d’Alexandre Oukidja.

Lors de la rencontre entre FC Metz et le PSG, le leader du championnat a remporté le match grâce à Achraf Hakimi, la nouvelle recrue du PSG a signé un doublé, offrant la victoire à son équipe. C’est son deuxième but justement qui a suscité une dispute et des tensions.

Pour célébrer le deuxième but de son coéquipier, Kylian Mbappé s’est approché d’Oukidja lui glissant quelques mots pour le chambrer, il lui avait déjà mal rendu le ballon et avec un air moqueur, chose qui n’a pas plus au gardien de but des Verts. L’algérien, en colère, se dirige vers Mbappé parti célébrer avec son équipe. Neymar repousse Oukidja, mettant ainsi de l’huile sur le feu, son geste le faisant tomber par terre n’a fait qu’attiser les tensions.

Après le coup de sifflet final, et la défaite du FC Metz, l’international algérien s’est à nouveau dirigé vers l’attaquant du PSG certainement pour s’expliquer, cependant, les parisiens sont intervenus pour tenter de calmer les deux.

Ce qu’en pense l’entraîneur messin

Bien que Kylian Mbappé soit beaucoup apprécié pour son talent et ses performances, son comportement manque d’humilité.

« Kylian Mbappé aurait intérêt à avoir un autre comportement s’il veut être aimé. Tout simplement. J’adore ce joueur, il est très très fort mais il devrait avoir un comportement un peu plus humble» a déclaré l’entraîneur messin, Frederic Antonetti, lors d’une conférence de presse après le match.