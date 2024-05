PSG : Benchikh critique Al-Khelaïfi et tacle Mbappé

Ali Benchikh a critiqué la gestion sportive du Paris Saint-Germain, suite à l’élimination de la demi-finale de la Ligue des champions européenne. Il tacle l’attaquant Kylian Mbappé, qui va s’engager avec le Real Madrid.

Le Paris Saint-Germain ne pourra pas prétendre au fameux trophée qui manque à son palmarès, la Ligue des champions européenne. En effet, il a été éliminé de la demi-finale de la compétition face au Borussia Dortmund, mardi dernier.

Ali Benchikh, consultant d’une chaine de télévision sportive, a critiqué la gestion sportive du président du PSG, Nasser Al-Khalaïfi. « Si le PSG peine à remporter la LDC européenne chaque saison, c’est à cause de l’instabilité qui règne au sein du club. Chaque année, on voit des remaniements au sein de la barre technique et dans l’effectif. Cela reflète le manque d’un projet sportif à long terme […] le club parisien aurait dû prendre Liverpool comme exemple, qui a donné du temps à son entraineur Jürgen Klopp pour bâtir une équipe soudée et solide », dira-t-il.

Et d’ajouter : « La première erreur commise par Al-Khelaïfi, c’est de faire de Mbappé une star devant Messi et Neymar. Le groupe ne peut absolument pas fonctionner comme ça ».

Benchikh pas tendre avec Mbappé

Ali Benchikha parle de Kylian Mbappé, qui va rejoindre le Real Madrid. Selon lui, l’attaquant des Bleus devra redoubler d’efforts pour s’imposer face aux redoutables attaquants madrilènes, mais aussi pour être au niveau des attentes des supporters.

« Mbappé va rejoindre le Real comme un attaquant, pas comme une superstar. Il y a de très bons attaquants au Real et devra redoubler d’efforts pour s’imposer, c’est-à-dire marquer des buts et délivrer des passes décisives. J’espère qu’il sera au niveau des attentes des supporters mardrilènes, qui ont attendu sa venue depuis plusieurs années », dira-t-il.

Rappelons que Mbappé, qui sera libre de tout engagement le mois de juin prochain, a tout conclut avec le Real Madrid. Il ne reste que la signature du contrat qui sera faite au terme de la saison en cours.