Proxénétisme de mineurs : le cartel DZ Mafia inquiète en France

L’exploitation des mineurs par le clan de la DZ Mafia prend une tournure alarmante en France. Après avoir recruté des jeunes de 14 ans comme des tueurs à gage et dans le trafic de stupéfiants, le cartel est désormais impliqué dans le proxénétisme de mineurs. D’ailleurs, une association de Toulouse tire la sonnette d’alarme concernant les menaces proférées par ce groupe à l’encontre des mères d’anciennes victimes de la prostitution.

En moins de deux ans, le sigle « DZ Mafia », qui résonne comme une opération Marketing, est devenu tristement célèbre à travers la France. Son ascension rapide est principalement due à sa victoire sur le clan Yoda, dans le conflit qui a éclaté début 2023 à la cité marseillaise de la Paternelle (14e).

À Toulouse, plusieurs mamans menacées par la DZ Mafia : Voici pourquoi !

La prostitution des adolescents est un phénomène qui touche entre 15 et 20 000 mineurs en France. À Toulouse, l’association « Nos ados oubliés » alerte sur les menaces proférées par des proxénètes à l’encontre des parents d’anciennes victimes de la prostitution.

Ces personnes, se réclamant de la DZ Mafia, détiennent des informations précises sur la mère et font peser la menace sur toute la famille. Au-delà de la jeune fille, la famille élargie est également victime.

Le démantèlement de ce réseau est extrêmement complexe, car son activité se déroule en grande partie sur les réseaux sociaux et via les messageries cryptées. Les jeunes filles sont traitées comme des marchandises avec des annonces détaillant leurs origines, leur physique, leurs tarifs et leurs « services« . Ces annonces s’accompagnent de notations de la part des clients qui créent un système macabre.

La DZ Mafia, un cartel qui entend s’étendre

À Marseille, la DZ Mafia, ce puissant cartel de drogue, illustre la montée alarmante de la violence liée au trafic de stupéfiants. Le groupe criminel, installé dans les quartiers nord, recrute des adolescents, parfois dès 14 ans, pour la vente de stupéfiants et comme des tueurs à gage.

Par ailleurs, le cartel, qui génère des dizaines de milliers d’euros quotidiennement, n’hésite pas à se mettre en scène lors d’opérations violentes pour conquérir des points de deal. Ces opérations révèlent une violence devenue systématique, avec des contrats d’assassinat facturés à 10 000 euros.

La situation est d’autant plus inquiétante que ces jeunes recrues, sans expérience dans le maintien d’armes, utilisent des Kalachnikovs en pleine rue. Désormais, la DZ Mafia ambitionne d’étendre son réseau au-delà de la France, potentiellement jusqu’en Suisse.

Cette nouvelle génération de criminels, décrite comme la plus brutale et incontrôlée que le « milieu traditionnel« , a précédemment choqué les Français en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux, notamment pour « laver son honneur » concernant une affaire de meurtre d’un adolescent de 15 ans et d’un chauffeur de VTC à Marseille.

