Prouesse médicale à Oran : Une tumeur géante s’étendant du cerveau à la mâchoire retirée avec succès

Une équipe de médecins de l’établissement hospitalier universitaire 1er Novembre 1954 d’Oran, a réussi une intervention chirurgicale rarissime en retirant une tumeur de taille considérable qui s’étendait du cerveau à la mâchoire inférieure et au cou.

Après des mois de suivi médical rigoureux au service de neurochirurgie du CHU, sous la supervision du Dr Guerbouz Rabah, chirurgien au service de neurochirurgie de l’EHU d’Oran, le patient, originaire d’Ain Guezzam, a quitté l’hôpital cette semaine en pleine forme. Il avait subi une série d’opérations chirurgicales complexes qui se sont toutes soldées par un succès.

Le patient, âgé de 58 ans, souffrait depuis des années d’une tumeur bénigne rare, un méningiome fronto-orbito-facial invasif. Cette tumeur, mesurant 8/12 cm, s’était propagée à des zones vitales du cerveau, à l’œil gauche, aux sinus faciaux, à la mâchoire inférieure et au cou, affectant ses fonctions neurologiques et entraînant une détérioration de son état de santé.

Malgré ses tentatives répétées de traitement dans plusieurs hôpitaux du pays et à l’étranger, son cas était considéré comme complexe et désespéré, jusqu’à ce que l’équipe médicale du service de neurochirurgie de l’EHU d’Oran, sous la direction du Dr Guerbouz Rabah, prenne en charge son dossier.

Oran : Les chirurgiens réalisent une prouesse en retirant une tumeur hors norme

En un temps record, le patient a subi trois interventions chirurgicales délicates en plusieurs étapes, durant de longues heures. La tumeur a été entièrement retirée et la zone affectée a été reconstruite.

En raison de la distance de son domicile, situé dans l’extrême sud du pays, il a été décidé de le garder sous surveillance médicale étroite pendant toute la durée de son traitement, afin de garantir la stabilité de son état et de s’assurer de son rétablissement complet avant de l’autoriser à sortir.

Après un séjour de quatre mois à l’hôpital, le patient a quitté l’établissement en pleine santé, exprimant sa joie et sa profonde gratitude envers l’équipe médicale, paramédicale et administrative, saluant leur dévouement et leurs efforts qui ont changé le cours de sa vie et mis fin à ses souffrances physiques et psychologiques.

Cette réussite médicale s’ajoute au palmarès du service de neurochirurgie de l’établissement hospitalier universitaire 1er Novembre 1954 d’Oran, qui continue de prouver son leadership dans la prise en charge des cas complexes et rares, grâce à la compétence de son équipe médicale et aux équipements modernes fournis par le Directeur Général aux différents services de l’établissement, soutenant ainsi le développement de la performance médicale et garantissant des soins de santé avancés conformes aux normes les plus récentes.