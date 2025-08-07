Prouesse médicale à Alger : une tumeur géante de 14 kg retirée d’un enfant

Dans les blocs opératoires du Centre hospitalo-universitaire de Bab El Oued, une intervention peu ordinaire s’est récemment déroulée dans la plus grande concentration. Les équipes médicales ont pris en charge une situation délicate en opérant un jeune patient porteur d’une tumeur abdominale de 14 kilogrammes.

La masse, par sa taille inhabituelle et sa position, présentait plusieurs risques qu’il fallait anticiper avec une extrême prudence. Grâce à une prise en charge rigoureuse et une coordination étroite entre les différents intervenants, l’opération s’est conclue dans des conditions jugées satisfaisantes.

Ce cas illustre les progrès constants de la chirurgie infantile en Algérie, aujourd’hui capable d’affronter localement des situations médicales d’une

Une tumeur de 38 centimètres, un défi chirurgical réussi

C’est une masse abdominale de 38 centimètres de long sur 15 centimètres de large qui a été extraite de l’abdomen du jeune patient. Une taille hors norme pour une intervention de ce type, qui a nécessité une prise en charge rapide, précise et parfaitement coordonnée.

Par ailleurs, selon le service de chirurgie infantile du CHU, la tumeur occupait une grande partie de la cavité abdominale. Exerçant une pression significative sur les organes environnants.

L’opération, menée avec une extrême minutie, s’est déroulée sans complications majeures. Ce qui témoigne du haut niveau de maîtrise technique de l’équipe soignante. En effet, l’intervention a été qualifiée « d’exceptionnelle tant par sa complexité que par son ampleur ».

CHU de Bab El Oued : une mobilisation d’envergure pour un cas rare

Le succès de cette intervention repose sur l’engagement d’une équipe multidisciplinaire :

Chirurgiens spécialisés en pédiatrie ;

Anesthésistes expérimentés ;

Pédiatres assurant le suivi post-opératoire ;

Infirmiers et personnels paramédicaux dédiés.

En outre, chaque acteur a joué un rôle clé, depuis la préparation préopératoire jusqu’à la surveillance post-chirurgicale. La coordination des efforts, la communication fluide entre les services. Ainsi que l’anticipation des risques ont permis de garantir les meilleures conditions possibles pendant l’intervention.

Une prise en charge locale qui marque un tournant

Cinq jours après l’opération, la jeune patiente a pu quitter le service, en bon état de santé. Une évolution rapide et positive qui illustre la qualité des soins prodigués au CHU de Bab El Oued. Et plus largement, les progrès constants de la chirurgie infantile en Algérie.

Ce type de cas, autrefois redirigé vers des établissements à l’étranger, peut désormais être traité localement. Grace à des compétences consolidées et des plateaux techniques mieux équipés. Ainsi, cette capacité à gérer des situations complexes sur le territoire national représente un tournant stratégique pour la santé publique algérienne.

Enfin, « cette intervention illustre une nouvelle fois le haut niveau de compétence des équipes médicales du CHU de Bab El Oued », précise le communiqué du centre hospitalier. Soulignant le rôle croissant de l’établissement dans la gestion des pathologies pédiatriques lourdes.