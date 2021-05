Protocole sanitaire lors de la campagne électorale : les candidats avertis

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections Mohamed Chorfi, a mis en garde les organisateurs de campagnes électorales dans la journée d’hier, lors d’une conférence de presse ayant pour objectif de faire le point sur cette première semaine de bataille électorale.

Le président de l’ANIE, Mohamed Chorfi, a confirmé qu’aucune violation n’avait été enregistrée au cours de la première semaine de la campagne électorale qui mènent aux législatives du 12 juin, en termes de mise en œuvre du protocole sanitaire lié à la prévention de la pandémie de la covid-19, à l’exception de l’émission de quelques avertissements à certains militants organisateurs des meetings des candidats.k

Le représentant municipal de l’Autorité électorale nationale indépendante, à la municipalité Mouhamadia dans la capitale, Rahman Walid, a réitéré dans une déclaration à nos confrères de Channel One, le souci de la délégation de mettre sérieusement en œuvre le protocole sanitaire lors des rassemblements. Cette mise en œuvre étant nécessaire et obligatoire à la bonne tenue de ces attroupements où affluent bon nombre de partisans.

Le protocole sanitaire consiste entre autres, en une prise de températures au début de ces événements, pour ceux qui souhaitent y assister, et ce, avant entrer dans la salle, ainsi qu’en le port des masques et en respectant la distance d’éloignement entre chaque individu et en la mise en place de patrouille de surveillance créés à cet effet.

Et selon le représentant municipal de l’Autorité électorale nationale indépendante de la municipalité de la Casbah, Sofiane Kacimi, des patrouilles de surveillance quotidiennes ont été mises en place au niveau des salles et des lieux désignés pour les rassemblements de campagne électorale.

Ces patrouilles de surveillance veilleront à soumettre des rapports détaillés aux autorités concernées sur la nature des violations enregistrées.