Prothèse discale : une approche innovante dans le traitement des hernies cervicales

Ces dernières années, une nouvelle approche a vu le jour en ce qui concerne le traitement chirurgical de la hernie discale cervicale. Un trouble de santé qui figure parmi les causes de douleurs cervicales affectant négativement la vie quotidienne et se manifestant parfois par différents symptômes telle que des douleurs, des engourdissements et des faiblesses se propageant des bras jusqu’au bout des doigts.

Les prothèses discales, qu’on utilise en particulier chez les patients nécessitant une intervention chirurgicale et qui ont la capacité d’imiter les mouvements naturels du cou, constituent une méthode de traitement qui attire l’attention grâce à ses nombreux avantages.

Pour en savoir plus, nous avons posé à Mehmet Çağlar Berk, directeur du département de neurochirurgie du Centre Médical Anadolu une série de questions : comment la prothèse discale aide-t-elle à soigner les hernies cervicales ? Cette technique s’applique-t-elle à tous les patients ? En quoi est-elle différente de la chirurgie classique des hernies cervicales ?

Les réponses à toutes ces interrogations ainsi qu’à d’autres questions en rapport avec les prothèses discales se trouvent dans cet article…

Comment se produit une hernie ?

Les douleurs cervicales sont aujourd’hui fréquentes, en particulier chez les personnes qui travaillent au bureau. Ces douleurs peuvent parfois indiquer la présence d’une hernie cervicale dans la partie la plus mobile de notre colonne vertébrale, à savoir le cou. Si des douleurs récurrentes qui ne disparaissent pas avec de simples antalgiques atteignent un niveau tel qu’elles affectent la vie quotidienne, il est important de consulter un médecin spécialiste pour obtenir un diagnostic définitif.

Les sections entre les os qui composent notre colonne vertébrale, que nous appelons “disques”, maintiennent non seulement la distance entre les os, mais confèrent également à notre colonne vertébrale souplesse, mouvement et capacité de charge. C’est grâce à ces disques que notre colonne vertébrale effectue tous les mouvements de notre cou. En ce sens, le disque peut être comparé à un petit coussin fait d’eau, de collagène et d’autres composés protéiques.

Une hernie se forme lorsque la structure à l’intérieur du disque déborde. La hernie, qui se produit généralement dans la région du cou et de la taille, se manifeste par des douleurs, des engourdissements, des picotements et des faiblesses. La hernie cervicale, rare chez les enfants, survient surtout entre 30 et 50 ans, tandis que les problèmes dégénératifs tels que les rhumatismes et la calcification sont plus fréquents au fur et à mesure que l’âge avance.

Quelles sont les principales causes de la hernie cervicale ?

Elles sont au nombre de quatre :

La diminution de la capacité d’étirement et de la capacité de charge des disques en raison de l’âge.

et de la capacité de charge des disques en raison de l’âge. Le port de charges lourdes et les mouvements du cou pouvant être considérés comme durs.

et les mouvements du cou pouvant être considérés comme durs. Les traumatismes tels que les accidents de la circulation et les chutes, les lésions de la colonne vertébrale, les coups soudains.

tels que les accidents de la circulation et les chutes, les lésions de la colonne vertébrale, les coups soudains. Les troubles de la posture dans la vie moderne, en particulier lors de l’utilisation fréquente des technologies intelligentes.

Diagnostic et traitement de la hernie cervicale

Pour établir un diagnostic juste et prendre la décision de traitement la plus précise possible, il est indispensable d’écouter attentivement le patient pour obtenir des réponses à des questions telles que : quand les douleurs ont-elles commencé, à quels intervalles, quelle est leur gravité, dans quels mouvements/positions les douleurs augmentent-elles ou diminuent-elles,

On utilise l’IRM pour le diagnostic, mais dans certains cas (suspicion d’affections telles que fractures, fissures, rhumatismes), le médecin peut exiger une tomographie assistée par ordinateur et des radiographies. Les radiographies prises dans différentes positions permettent de voir les limites de mouvement du cou du patient et s’il y a une éventuelle restriction.

En outre, les tests de conduction nerveuse, appelés EMG, constituent une méthode utile dans le processus de diagnostic pour certains patients (par exemple, les patients souffrant de diabète ou d’autres maladies présumées affectant le système nerveux) afin de déterminer si le nerf est affecté par une hernie cervicale ou par un autre problème.

Dans les options de traitement non chirurgical de la hernie cervicale, il existe des alternatives telles que les analgésiques et les relaxants musculaires, les injections visant la zone de compression du nerf, la physiothérapie et le traitement chiropratique. En ce qui concerne les options chirurgicales, les prothèses discales suscitent une attention particulière ces dernières années en raison des avantages qu’elles offrent.

Comment agit la prothèse discale pour soigner la hernie cervicale ?

L’objectif du traitement chirurgical de la hernie discale cervicale est de supprimer la compression mécanique sur la racine nerveuse et de soulager cette dernière. Lorsque cette compression est supprimée à un stade précoce, on évite les éventuelles modifications chroniques, voire permanentes, susceptibles de se produire ultérieurement dans le tissu nerveux. En revanche, lorsque le traitement intervient tardivement, le patient ne pourra pas bénéficier de l’intervention chirurgicale en raison des dommages causés au nerf.

Aujourd’hui, les prothèses de disque cervical représentent la méthode préférée dans la chirurgie de la hernie cervicale en termes de préservation de la mobilité dans sa forme la plus naturelle, sans restriction dans la période initiale et de prévention de la “maladie du segment adjacent”. Ces prothèses sont fabriquées à partir d’alliages spéciaux de plastique et de céramique et de matériaux légers et très durables tels que le titane, que l’organisme accepte et qui ne provoquent aucune réaction allergique.

Le professeur Mehmet Çağlar Berk et son équipe ont récemment pratiqué des opérations de hernie cervicale avec un taux de réussite élevé en utilisant des prothèses de disque cervical au Centre Médical Anadolu. Les patients ont la possibilité de recouvrer la santé et de reprendre leur vie quotidienne rapidement après l’opération. En outre, le maintien de la santé des disques qui se situent au-dessus et au-dessous de la zone traitée préserve les mouvements naturels, la flexibilité et la capacité de charge du cou.

Combien de temps dure l’opération de la pose de la prothèse discale ?

L’opération d’insertion de la prothèse discale dure entre une heure à une heure et demie. Les patients ne restent généralement qu’une journée à l’hôpital et sortent le lendemain.

Au cours des deux premières semaines qui suivant l’opération, on conseille aux patients de se reposer et d’éviter les mouvements raides du cou. Ensuite, le patient reprend sa vie quotidienne et ses activités normales sans aucune restriction.

Étant donné qu’il n’est pas nécessaire de limiter les mouvements du cou, même au début de la période postopératoire, il n’est pas indispensable d’utiliser un corset rigide pour le cou, comme c’est souvent le cas avec les autres méthodes chirurgicales. Les patients bénéficient ainsi d’un confort et d’une commodité accrus.

En outre, la prothèse de disque cervical est permanente et durable, de sorte qu’il ne sera pas nécessaire de l’enlever ou de la remplacer à l’avenir. Et comme elle ne perturbe pas les mouvements naturels du cou et qu’elle protège les autres disques sains, elle n’entraîne aucune restriction dans la vie quotidienne du patient.

Enfin, la prothèse de disque cervical est la méthode de traitement la plus utilisée aujourd’hui. Cependant, il arrive – bien que rarement – que l’anatomie du cou du patient ne se prête pas à la pose d’une prothèse discale. Dans ce cas, le médecin choisira d’autres méthodes de traitement plus adaptées au patient.