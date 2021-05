Protestations des syndicats de la santé: Benbouzid engage le dialogue

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Abderrahmane Benbouzid recevra ce mercredi, des représentants syndicaux du secteur de la santé dans le cadre du dialogue avec les partenaires sociaux ordonné par le Président de la République lors de la réunion ordinaire du Conseil des ministres, qui s’est tenue en début de semaine.

À la veille de la réunion, le ministre Benbouzid a confirmé dans des propos en marge d’une visite à certains projets à Alger que le dialogue se poursuit avec les partenaires sociaux, soulignant que certaines des revendications exprimées par les syndicats seront mis en œuvre dans les plus brefs délais.

« Nous œuvrons à trouver les solutions possibles pour améliorer les conditions de travail de cette catégorie, tout en maintenant une meilleure relation entre l’administration centrale et les personnels du secteur qui rencontrent différentes difficultés », a déclaré le ministre.

Sur instruction de Tebboune

Lors de la réunion ordinaire du Conseil des ministres cette semaine, le Chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a ordonné au gouvernement d’« engager le dialogue avec les différents partenaires sociaux du secteur de la santé afin de revoir le statut social et professionnel des travailleurs, et de « développer une vision qui prend en compte de l’efficacité de la fonction publique dans le but d’encourager les compétences nationales et de protéger la santé publique ».

Pour rappel, les syndicats dénoncent la non-satisfaction de leurs revendications liées, entre autres, à la prime Covid-19, ils dénoncent le retard du versement de la prime, » .

Outre la prime d’encouragement, les syndicats dénoncent le non-versement d’un capital décès lié à la Covid-19 d’un million de dinars aux familles du personnel soignant.

Ils réclament également une couverture à 100% de l’assurance maladie et la bonification de la retraite pour le personnel de la santé engagé directement dans la lutte contre la pandémie.

Parmi les autres revendications, les syndicats mentionnent également l’extrême difficulté des conditions de travail auxquels ils font face depuis le début de la crise sanitaire, appelant à l’amélioration des conditions de travail ainsi que la situation socioéconomique du corps.