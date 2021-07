Protestations, Covid-19, arrestations : le constat alarmant du PT

Le parti des travailleurs de Louisa Hanoune a livré, ce mercredi 14 juillet 2021 lors de la réunion hebdomadaire du secrétariat du son bureau politique, un constat alarmant sur la situation actuelle du pays sur le plan politique, social, économique et sanitaire.

Dans le communiqué ayant sanctionné la réunion, le parti des travailleurs est revenu sur les protestations des jeunes chômeurs dans plusieurs wilayas du pays, notamment celles du sud. D’emblée, le parti a tenu à exprimer « sa solidarité avec les jeunes chômeurs protestataires dans les wilayas de Ouargla, Illizi et El Oued ».

Cependant, le PT affirme que « la misère des jeunes touche pratiquement toutes les wilayas du pays, et ce, pendant des décennies ». Pire encore, « cela s’est aggravé davantage avec les mesures du confinement dit sanitaire, qui a conduit à la fermeture de plusieurs sociétés nationales et privées ».

À côté de cela, le parti de Hanoune a également critiqué « l’application, à ce jour, des mêmes décisions concernant le recrutement qui a été gelé depuis 2015 », alors que pas moins de « 140 000 diplômés sont recensés annuellement en plus de dizaines de milliers de diplômés des centres de formation ».

Par conséquent, le secrétariat du bureau politique a mis en garde contre les répercussions de la crise du chômage, qui est l’une des principales raisons de la recrudescence du phénomène de l’immigration clandestine, des violences urbaines … ». Il s’agit, selon la même source d’une « question de sécurité nationale ».

« Une gestion catastrophique de l’épidémie du coronavirus »

S’agissant de la troisième vague de l’épidémie du coronavirus que traverse le pays, le parti des travailleurs a estimé que « les autorités n’ont pas retenu la leçon des deux premières vagues », constatant que « les mesures nécessaires n’ont pas été prises ». Dans ce sens, le PT a énuméré les mesures qui devront être prises, alors qu’elles ne le sont pas.

Selon le communiqué du secrétariat du PT, les autorités « n’ont pas fourni les tests gratuits, n’ont pas ouvert le recrutement de médecins et de paramédicaux, n’ont pas fourni des lits et de nouveaux équipements au niveau des hôpitaux publics », soulignant que « les prémices d’une nouvelle crise dans l’oxygène médicale se dessinent à l’horizon ».

Pour ce qui est des chiffres officiels des contaminations et des décès, le PT a indiqué « qu’ils sont en contradiction avec la réalité dans les hôpitaux ». Et au lieu de remédier à cette situation, « la tutelle ordonne de transférer la plupart des services à la prise en charge des cas de Covid-19 au détriment des autres patients, dont les malades chroniques qui risquent également le décès ».

Concernant la campagne de vaccination contre l’épidémie, la même source souligne « un manque flagrant en matière de ressources humaines et infrastructures dédiées à la réception des citoyens, ce qui entraine l’épuisement des personnels médicaux ». En conclusion, le parti de Hanoune constate que « cette gestion catastrophique représente un danger sur la vie des citoyens ».

« La justice de deux poids deux mesures se confirme », selon le PT

Par ailleurs, le parti a soulevé « la démarche dichotomique des autorités concernant l’exercice des droits politiques, et ce, après l’annonce d’une grâce présidentielle à l’occasion du 5 juillet au profit de 18 détenus pour un total de 300 détenus d’opinion ».

En parallèle, ajoute la même source, « la poursuite des arrestations, les condamnations à la prison ferme et aux lourdes amendes et le recours abusif et systématique à la détention préventive, confirme davantage la justice de deux poids deux mesures ».

Dans le même sillage, le PT a tenu à réitérer son appel à « la libération de tous les détenus d’opinion et à cesser les arrestations et les atteintes aux droits et libertés ».