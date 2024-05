Protection des personnes aux besoins spécifiques au menu de la réunion du Gouvernement

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a dirigé une réunion gouvernementale ce mercredi pour examiner plusieurs dossiers cruciaux. Parmi ceux-ci, un projet de loi visant à protéger les personnes aux besoins spécifiques a été au centre des discussions. Cette initiative souligne l’engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables.

En effet, un projet de décret sur l’organisation de l’observatoire de prévention de la discrimination et du discours de haine a également été présenté. Cet observatoire jouera un rôle clé dans la promotion de l’égalité et la lutte contre les discours haineux. L’objectif est de créer un environnement inclusif et respectueux pour tous les citoyens.

De plus, deux exposés importants ont été discutés lors de cette réunion. Le premier portait sur la stratégie nationale pour la valorisation des hydrocarbures. Le gouvernement s’efforce de maximiser les avantages économiques de ses ressources naturelles. Cette stratégie vise à assurer une gestion efficace et durable des hydrocarbures pour stimuler la croissance économique.

Activation de l’agence nationale du foncier urbain

En outre, le second exposé concernait les mesures pour activer l’agence nationale du foncier urbain. Cette agence est essentielle pour la gestion et la distribution des terres destinées à l’industrie et au tourisme. En optimisant l’utilisation des terrains urbains, le gouvernement vise à favoriser le développement économique et à attirer des investissements.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre des directives du président de la République. Elles visent à finaliser et activer les mécanismes du nouveau système législatif. Les nouveaux dispositifs concernant le foncier permettront de rendre disponible les terres industrielles et urbaines, et ce afin de soutenir les secteurs de l’industrie et du tourisme.

Pour conclure, la réunion de ce mercredi témoigne de la détermination du gouvernement à progresser sur des dossiers cruciaux. La protection des personnes aux besoins spécifiques, la lutte contre la discrimination, la valorisation des hydrocarbures et la gestion du foncier urbain sont des priorités. Ces initiatives devraient contribuer à un développement durable et inclusif, bénéfique pour l’ensemble de la société.