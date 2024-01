Protection des consommateurs sur internet : annonce importante du ministère de la Poste

Le Ministère de la Poste et des Télécommunications a récemment annoncé le lancement d’un guide informatif sur le commerce électronique, visant à sensibiliser et protéger les citoyens contre les fraudes en ligne lors de leurs achats sur Internet.

Le ministère souligne l’importance de conscientiser les citoyens aux risques potentiels du commerce électronique. Le guide offre des conseils essentiels pour garantir une expérience de shopping en ligne sécurisée.

1. Cadre Conceptuel et Risques Associés

Le guide aborde en premier lieu les concepts fondamentaux et les risques liés au shopping en ligne, offrant une compréhension approfondie des défis potentiels.

2. Conformité Légale aux Normes du Commerce Électronique

Il propose ensuite des directives conformes à la loi numéro 18-05, fournissant aux citoyens des conseils clairs sur la manière de mener des transactions électroniques en toute légalité.

3. Conseils pour un Shopping Sécurisé

Le guide présente une série de conseils pratiques visant à assurer la sécurité des achats en ligne, mettant l’accent sur la protection des données personnelles et financières des utilisateurs.

4. Prévention des Fraudes et Actions à Entreprendre

Enfin, le guide explore les techniques de fraude en ligne les plus courantes et conseille sur les actions à prendre en cas de fraude ou d’arnaque, renforçant ainsi la vigilance des citoyens.

Collaboration interministérielle

La réalisation de ce guide a été rendue possible grâce à la collaboration étroite des ministères des Finances et du Commerce, ainsi que la participation active de la Gendarmerie Nationale, de la Direction Générale de la Sécurité Nationale, de l’Entreprise Postale Algérienne, et de l’Association des Distributeurs Automatiques.

Les citoyens peuvent télécharger le guide sur le nouveau site Web (www.mpt.gov.dz) dans les langues arabe, anglaise, et française, selon les indications du ministère.

Pour conclure, ce guide pratique sur le commerce électronique marque un pas significatif dans la protection des citoyens algériens contre les risques en ligne. En restant informés et en suivant les conseils du guide, les utilisateurs peuvent profiter pleinement des avantages du shopping en ligne tout en minimisant les risques associés.