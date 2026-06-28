Protection civile : Sayoud annonce le recrutement de 3 000 nouveaux agents en 2026

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé ce dimanche le recrutement prochain de 3 000 nouveaux agents au profit de la Protection civile au cours de l’année 2026. Une mesure phare qui vise à renforcer les capacités opérationnelles de ce corps stratégique.

Lors de sa supervision d’un exercice de simulation de lutte contre les feux de forêt dans la wilaya de Blida, le ministre de l’Intérieur a réitéré l’attachement du président de la République à soutenir ce secteur vital.

Il a souligné la volonté de l’État à mobiliser tous les moyens humains et matériels nécessaires pour permettre à la Protection civile d’accomplir au mieux sa mission de service public et de protection des citoyens.

Une simulation d’envergure à Chréa

Le coup d’envoi de cette manœuvre sur le terrain a été donné aujourd’hui dans la zone de Oued El Kerrach, sur les hauteurs de Chréa, au sein de la wilaya de Blida.

Cet exercice d’envergure s’est déroulé en présence du directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badaoui, du directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlaf, ainsi que des autorités locales et des représentants des différents secteurs et organismes concernés.

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À cette occasion, le ministre a inspecté le poste de commandement opérationnel (PCO) en charge de la gestion des opérations. Des explications détaillées lui ont été fournies sur les équipements du PCO, notamment les moyens de communication filaires et sans fil intégrés au véhicule de liaison numérique.

Sayoud a également pris connaissance des différentes plateformes et applications numériques utilisées lors des catastrophes, ainsi que du fonctionnement de la cellule de renseignement chargée de la collecte et de l’analyse des données, et de la section de cartographie numérique dédiée à la localisation précise des zones sinistrées.

Tester la coordination air-sol

Le ministre a suivi de près le déroulement de la manœuvre, caractérisée par un déploiement massif de moyens terrestres et aériens, incluant des brigades de la Protection civile, des camions anti-incendie, des hélicoptères ainsi que des avions bombardiers d’eau (ABE).

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Le scénario, qui simulait le départ d’un feu de forêt à grande échelle, avait pour objectif de tester la réactivité des différents intervenants, le niveau de coordination entre les forces aériennes et terrestres, ainsi que l’efficacité de la chaîne de commandement.

Cette initiative s’inscrit directement dans le cadre du renforcement des capacités nationales pour faire face aux incendies de forêt, préserver les vies humaines et sauvegarder le patrimoine forestier du pays.