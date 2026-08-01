Prospérité dans le monde : quelle place pour l’Algérie en 2026 ? (Legatum Prosperity Index)
L’Algérie s’est classée à la 83e place mondiale et à la 6e place africaine dans l’édition 2026 de l’indice Legatum de la prospérité (Legatum Prosperity Index), qui évalue les niveaux de prospérité de 161 pays à travers le monde selon une méthodologie globale allant au-delà des seuls indicateurs économiques traditionnels, pour englober le développement, la liberté et la cohésion sociale. Ce classement permet de mesurer concrètement la Prospérité dans le monde en fournissant une vision globale et nuancée.
Cette 17e édition de l’indice, publiée par le Prosperity Institute, repose sur une approche mathématique inédite baptisée « p-averaging ». Son principe : empêcher qu’un point fort dans un domaine ne compense une faiblesse dans un autre, afin de proposer une évaluation plus équilibrée et plus rigoureuse des niveaux de prospérité réels. Ainsi, il s’agit d’une nouvelle façon d’analyser la prospérité dans le monde pour tous les pays évalués.
Concrètement, un pays très développé mais peu libre, ou inversement, ne pourra plus « rattraper » sa moyenne grâce à ses bons résultats ailleurs contrairement aux éditions précédentes basées sur une moyenne arithmétique classique. En effet, ce nouveau mode de calcul permet une meilleure appréciation de la Prospérité dans le monde.
L’indice mesure la performance des pays à travers trois domaines principaux : développement, liberté et société. Eux-mêmes subdivisés en dix piliers : niveau de vie, santé, éducation, paix civile, liberté d’expression et de contestation, liberté économique, intégrité des familles, intégrité des communautés, intégrité de la société et intégrité de l’État. D’ailleurs, la diversité sociale et éducative reflète aussi la prospérité dans le monde.
Voici le détail des résultats algériens :
Selon les données complètes de l’indice, l’Algérie affiche des performances contrastées selon les différents domaines évalués, se classant au 85e rang mondial dans le domaine du développement, au 111e rang dans celui de la liberté et au 64e rang dans le domaine de la société, ce qui illustre bien la variété de la prospérité dans le monde chez les différents pays.
Au niveau des dix piliers, le pays enregistre les classements suivants :
|Pilier
|Rang mondial
|Niveau de vie
|82e
|Santé
|89e
|Éducation
|112e
|Paix civile
|87e
|Liberté d’expression et de contestation
|122e
|Liberté économique
|114e
|Intégrité des familles
|60e
|Intégrité des communautés
|81e
|Intégrité de la société
|58e
|Intégrité de l’État
|73e
Ces chiffres montrent que l’Algérie tire une partie de sa performance globale de son domaine Société, notamment grâce à ses résultats relativement solides en matière d’intégrité de la société (58e) et d’intégrité des familles (60e), tandis que le domaine Liberté et en particulier le pilier « liberté d’expression et de contestation » (122e) constitue son point le plus faible. Ce panel d’indicateurs rend compte de la prospérité dans le monde d’une manière détaillée.
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Le classement africain : voici tous les pays classés (Legatum Prosperity Index)
Sur le plan continental, Maurice domine largement le classement en se plaçant à la 45e position mondiale. Voici donc les pays classés par l’indice Legatum de la prospérité (Legatum Prosperity Index) : ce classement illustre également la diversité de la Prospérité dans le monde.
- Maurice (45e mondial)
- Botswana
- Tunisie
- Maroc
- Namibie
- Algérie, 83e mondial
- Afrique du Sud
- Ghana
- Gabon
- Sénégal
Indice Legatum de la prospérité : quel est le pays à la tête du classement mondial ?
À l’échelle planétaire, la Suisse conserve sa première place au classement 2026, grâce à un équilibre remarquable entre l’ensemble de ses domaines et piliers. Son pilier le plus faible, l’intégrité des familles, se classe tout de même 15e mondial, une performance sans équivalent qui illustre l’absence de faiblesse majeure dans son profil. Cette stabilité est un atout pour comprendre la prospérité dans le monde selon l’index.
🇨🇭On #SwissNationalDay Switzerland has another reason to celebrate.
A country with remarkable strengths across freedom, development and society.
But, what are the challenges facing this year’s no.1?
Spotlight report here 👉 https://t.co/jY9QVU3een#ProsperityIndex pic.twitter.com/ahVOD4zAeo
— Legatum Prosperity Index™ (@ProsperityIndex) August 1, 2026
Le rapport souligne également d’autres évolutions notables : les États-Unis dépassent pour la première fois depuis 2015 le Royaume-Uni, tandis que des pays d’Europe de l’Est comme l’Estonie et la République tchèque intègrent pour la première fois le top 20 mondial, bousculant la domination traditionnelle de l’Amérique du Nord et de l’Europe occidentale. Ainsi, la Prospérité dans le monde évolue rapidement selon l’analyse régionale.
Le rapport insiste sur un constat central : la prospérité ne dépend pas de la seule taille de l’économie, mais d’un équilibre entre développement, liberté et cohésion sociale. C’est ce qui explique, selon les auteurs, que certains pays aux économies plus modestes surpassent des nations bien plus vastes, grâce à la solidité de leurs institutions, à leur stabilité sociale et à l’étendue des libertés dont jouissent leurs citoyens, renforçant une vision plus large de la prospérité dans le monde.
L’exemple de la Chine, qui chute de la 54e à la 110e place sous l’effet de la nouvelle méthodologie en raison de son très faible score en matière de liberté (150e mondial), illustre cette logique : la puissance géopolitique ne se traduit pas automatiquement en épanouissement humain. Au final, ces études montrent la complexité de la Prospérité dans le monde.