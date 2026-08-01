Prospérité dans le monde : quelle place pour l’Algérie en 2026 ? (Legatum Prosperity Index)

L’Algérie s’est classée à la 83e place mondiale et à la 6e place africaine dans l’édition 2026 de l’indice Legatum de la prospérité (Legatum Prosperity Index), qui évalue les niveaux de prospérité de 161 pays à travers le monde selon une méthodologie globale allant au-delà des seuls indicateurs économiques traditionnels, pour englober le développement, la liberté et la cohésion sociale. Ce classement permet de mesurer concrètement la Prospérité dans le monde en fournissant une vision globale et nuancée.

Cette 17e édition de l’indice, publiée par le Prosperity Institute, repose sur une approche mathématique inédite baptisée « p-averaging ». Son principe : empêcher qu’un point fort dans un domaine ne compense une faiblesse dans un autre, afin de proposer une évaluation plus équilibrée et plus rigoureuse des niveaux de prospérité réels. Ainsi, il s’agit d’une nouvelle façon d’analyser la prospérité dans le monde pour tous les pays évalués.

Concrètement, un pays très développé mais peu libre, ou inversement, ne pourra plus « rattraper » sa moyenne grâce à ses bons résultats ailleurs contrairement aux éditions précédentes basées sur une moyenne arithmétique classique. En effet, ce nouveau mode de calcul permet une meilleure appréciation de la Prospérité dans le monde.

L’indice mesure la performance des pays à travers trois domaines principaux : développement, liberté et société. Eux-mêmes subdivisés en dix piliers : niveau de vie, santé, éducation, paix civile, liberté d’expression et de contestation, liberté économique, intégrité des familles, intégrité des communautés, intégrité de la société et intégrité de l’État. D’ailleurs, la diversité sociale et éducative reflète aussi la prospérité dans le monde.

Voici le détail des résultats algériens :

Selon les données complètes de l’indice, l’Algérie affiche des performances contrastées selon les différents domaines évalués, se classant au 85e rang mondial dans le domaine du développement, au 111e rang dans celui de la liberté et au 64e rang dans le domaine de la société, ce qui illustre bien la variété de la prospérité dans le monde chez les différents pays.

Au niveau des dix piliers, le pays enregistre les classements suivants :