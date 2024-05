Propositions de Louisa Hanoune pour la présidentielle de septembre 2024

La secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune, s’est exprimée hier lors d’une réunion initiée par le président de la République. Cette rencontre a réuni les dirigeants de 27 partis politiques et abordé diverses questions cruciales. Hanoune a insisté sur la nécessité de quitter la Ligue Arabe et a évoqué la situation en Palestine et l’agression israélienne contre Gaza.

Louisa Hanoune a également exigé la levée des restrictions sur les manifestations de soutien à la Palestine. Elle a rappelé les manifestations pacifiques de 2019 et celles du 19 octobre 2023 en soutien à Gaza. Selon elle, il est impératif de permettre au peuple algérien de manifester librement pour exprimer sa solidarité avec les Palestiniens.

Lors de son allocution, Hanoune a condamné la campagne d’extermination menée par l’entité sioniste, soutenue par les États-Unis et certains régimes arabes. Elle a critiqué ces alliances et déploré les répercussions mondiales de ce conflit. Hanoune a insisté sur le retrait de la Ligue Arabe, qualifiée de “repaire pour les normalisateurs”.

Débat public sur l’élection présidentielle

Sur le plan national, Louisa Hanoune a appelé à un débat public large en vue de la prochaine élection présidentielle. Elle a souligné l’importance de créer un climat politique serein en levant les restrictions sur la pratique politique et en libérant les médias. Elle a également insisté sur la révision de la gestion de la publicité publique pour garantir une élection transparente.

Hanoune a plaidé pour la libération des détenus politiques et d’opinion, ainsi que pour l’abrogation de l’article 87 bis du code pénal. Elle a demandé une révision du code électoral pour assurer des élections justes et démocratiques. De plus, elle a appelé à une grâce présidentielle pour les petits commerçants condamnés pour spéculation.

La secrétaire générale du PT a également évoqué la situation des travailleurs licenciés et non payés. Elle a insisté sur la nécessité de renforcer le pouvoir d’achat et de réviser l’allocation chômage. Selon elle, il est crucial de résoudre les dysfonctionnements institutionnels pour éviter le découragement et la violence.

Hanoune a conclu en appelant à des mesures audacieuses pour créer un climat social et politique apaisé. Elle a insisté sur l’importance de protéger les droits des citoyens et de garantir une société juste et équitable. Selon elle, ces mesures sont essentielles pour assurer un avenir stable et prospère pour l’Algérie.

Louisa Hanoune a clairement exprimé les préoccupations et les demandes du Parti des Travailleurs lors de cette réunion importante. Elle a insisté sur la nécessité de quitter la Ligue Arabe, de soutenir la Palestine, et de garantir des élections transparentes et démocratiques. Hanoune a également appelé à la protection des droits des travailleurs et à la création d’un climat social apaisé. Ses propositions visent à assurer un avenir meilleur pour tous les Algériens.