Propos sur le “vote musulman” : la Grande Mosquée de Paris saisit l’Arcom après une séquence polémique

Suite à une séquence jugée « extrêmement grave » diffusée mercredi dernier sur FranceInfo, Chams-Eddine Hafiz, recteur de la Grande mosquée de Paris, a annoncé dimanche saisir l’Arcom. La plainte vise des propos tenus par Nathalie Saint Cricq, lors d’un entretien avec l’ancien élu LFI, Alexis Corbière.

La controverse a éclaté lorsque la journaliste Nathalie Saint-Cricq, interrogeant Alexis Corbière sur les accusations d’antisémitisme touchant la France Insoumise, a établi un parallèle inattendu. Alors que l’ancien député de Seine-Saint-Denis qualifiait l’antisémitisme de « chose sérieuse », la journaliste a rétorqué : « et la quête du vote musulman aussi ».

Visiblement interloqué et réclamant une explication, Corbière a immédiatement demandé : « quel est le rapport ? ».

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris saisit l’Arcom

L’échange s’est intensifié lorsque Alexis Corbière a directement demandé à Nathalie Saint-Cricq si elle sous-entendait que des élus proféraient des propos antisémites dans le but de séduire l’électorat musulman. Face à la réponse affirmative de la journaliste, qui invoquait « des études », l’élu s’est insurgé : « je trouve ça intolérable. Les musulmans n’ont pas besoin qu’on leur tienne des propos antisémites pour qu’ils votent pour quelqu’un ».

Devant cette indignation, la journaliste a tenu à clarifier qu’elle ne mettait pas en cause la communauté musulmane ou ses opinions, mais plutôt « ceux qui spéculent sur la possibilité de les gagner à leurs causes par des déclarations antisémites ».

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris a qualifié ces propos d' »extrêmement graves » sur X, annonçant qu’il saisirait l’Arcom et espérant que celle-ci : « prendra au sérieux notre demande ». Les réactions politiques, notamment à gauche, ont suivi : Olivier Faure (PS) a salué la « réponse immédiate et claire » d’Alexis Corbière. Le chef du PS a ajouté qu’il n’existe aucun lien mécanique entre musulmans et antisémites, jugeant que lier islam et antisémitisme est « clairement islamophobe ».

LFI dénonce une « un amalgame infondé et dangereux »

De son côté, La France Insoumise a annoncé ce lundi la saisine de l’Arcom. Cette démarche vise encore une fois les déclarations de l’éditorialiste Saint-Cricq qui a établi un lien entre antisémitisme et la « quête du vote musulman ».

Dans sa saisine adressée à l’Arcom, La France Insoumise dénonce une « essentialisation profondément problématique ». En effet, LFI critique le fait que les propos assimilent « des millions de citoyens français à un groupe dont le vote serait lié à une prétendue complaisance envers l’antisémitisme ».

🚨 ALERTE – Nathalie Saint-Cricq affirme que certaines personnes sont antisémites pour chercher le “vote musulman”. Elle ajoute ensuite que tenir des propos antisémites “peut aider” à conquérir le vote musulman. C’est un SCANDALE : elle fait du Zemmour sur France Info. Elle… pic.twitter.com/CmkEnDYkNi — Ilan Gabet (@Ilangabet) December 5, 2025

Le parti juge que cet amalgame « infondé, dangereux et incompatible » avec les valeurs républicaines et les obligations du service public.

