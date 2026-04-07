Propos racistes contre les Algériens : un élu d’origine marocaine au cœur d’une vive polémique en France

Lahsaine Ait Baba, adjoint au maire de Val-de-Reuil, suscite une vague d’indignation au sein de la communauté algérienne en France. En tenant des propos jugés indignes de sa fonction, l’élu d’origine marocaine est aujourd’hui accusé de dérapage raciste, déclenchant de vives réactions de part et d’autre de la Méditerranée.

Au-delà de l’extrême droite traditionnelle, les Algériens de France font face à une hostilité inattendue. Un élu municipal est aujourd’hui au cœur d’un scandale après avoir utilisé un qualificatif réducteur contre les Algériens. Ce terme, puisé dans le lexique des réseaux marocains, illustre un dérapage inédit de la part d’un représentant de la République.

Dans une publication sur le réseau social X (anciennement Twitter), l’adjoint au maire de Val-de-Reuil en Normandie, Lahsaine Ait Baba, a suscité une vive polémique en utilisant le terme « kouloughli » pour désigner les Algériens.

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Les propos racistes de l’adjoint au maire de Val-de-Reuil contre les Algériens

Historiquement, ce terme fait référence à une catégorie sociale du Maghreb à l’époque ottomane. Il désigne les individus issus du métissage entre les janissaires et les populations locales (algériennes, tunisiennes ou libyennes), ainsi que les unions entre femmes turques et hommes autochtones de ces régions.

Détourné de son sens historique, ce qualificatif a acquis une charge péjorative sous l’impulsion de certains internautes marocains ciblant l’Algérie. En reprenant sciemment ce terme pour dénigrer les Algériens sur le réseau social X, Lahsaine Ait Baba, élu socialiste à Val-de-Reuil, a déclenché un véritable tollé.

« Une insulte raciste et méprisable » : c’est par ces mots que Salim Djellab a réagi. Pour cet élu, l’usage de ce terme est une attaque frontale visant à nier l’appartenance et l’honneur des Algériens.

En janvier 2026, des insultes racistes ont visé les Franco-Algériens de la part de nationalistes d’origine marocaine.

Au même moment, l’adjoint au maire de @valdereuil, @Lahsaine, insulte gravement les Français d’origine algérienne en les traitant de « kouloughli » et «… https://t.co/LmY2OZTxfl pic.twitter.com/wVkoL7HrRc — Salim DJELLAB (@SalimDjellab) April 5, 2026

La polémique enfle en France

Dans un courrier adressé au maire de Val-de-Reuil, Salim Djellab a rappelé les valeurs fondamentales du Parti socialiste en matière de lutte contre le racisme. Interpellant l’édile sur les propos « inacceptables » tenus par un membre de sa majorité, il a plaidé pour une fermeté absolue et une lutte sans concession contre la haine identitaire.

L’élu, qui avait annoncé en novembre dernier sa démarche pour obtenir la nationalité algérienne, passe à l’offensive. En sa qualité de membre du bureau du Parti socialiste du Roannais, il prévoit d’interpeller officiellement le bureau national ainsi que le Premier secrétaire du parti dès ce mardi.

Salim Djellab a officiellement sollicité Olivier Faure pour exiger des sanctions fermes pour racisme. Parallèlement à cette démarche politique, l’élu a annoncé avoir saisi les associations SOS Racisme et la LICRA, ainsi que le préfet de la région Normandie, afin que ce dérapage ne reste pas sans suite.

L’indignation gagne les rangs du conseil municipal de Val-de-Reuil. Lény Rabotot, collègue de Lahsaine Ait Baba, a exprimé sa « stupéfaction » sur X face à des propos qu’il qualifie de discriminatoires et d’admissibles. Affirmant que « la haine n’a pas sa place » dans la commune, il a officiellement appelé le maire à prendre les mesures qui s’imposent.

Je découvre avec stupéfaction les propos discriminatoires tenus publiquement par @Lahsaine Ait-Baba, Adjoint au Maire de Val-de-Reuil. C’est inadmissible. La haine n’a pas sa place dans notre Ville. J’appelle solennellement M. Jamet à en tirer les conclusions nécessaires. — Lény Rabotot (@RabototLeny) April 5, 2026



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