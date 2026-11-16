« Les Algériens sont des singes » : de nouvelles vidéos accablent la police municipale de Carcassonne

Entre déclarations politiques et enquêtes de presse, l’affaire de la police municipale de Carcassonne suscite toujours de vives réactions. Tandis que Marine Le Pen affirmait sur la chaîne américaine CBS que « la France est le pays le moins raciste au monde » — une position soutenue par Jordan Bardella sur BFMTV —, le quotidien L’Indépendant a publié de nouveaux extraits vidéo issus d’une patrouille nocturne de novembre 2025. Oubliée en mode enregistrement, la caméra-piéton d’un agent a capté pendant six heures les propos discriminatoires d’un brigadier-chef de 50 ans, ciblant notamment les Algériens.

Selon L’Indépendant et Midi Libre, cet agent, lié par le passé au service d’ordre du Rassemblement national, aurait fait l’objet d’alertes dès le mois d’avril auprès de la mairie.

Ancien militaire du 3e régiment de parachutistes d’infanterie de marine (RPIMa), l’agent officiait à cette époque au sein du service d’ordre du Rassemblement national. À ce titre, il accompagnait régulièrement Jordan Bardella lors de ses visites dans la commune, une ville passée sous pavillon RN en mars suite à l’élection de Christophe Barthès.

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De nouvelles vidéos montrent le déchaînement raciste de policiers municipaux à Carcassonne

Selon les nouvelles séquences rendues publiques par L’Indépendant après visionnage complet des vidéos, César R. multiplie les déclarations racistes et misogynes. Il désigne ainsi les Algériens comme « des singes », ajoutant qu’« on ne devrait plus faire aucun commerce avec eux ». Poursuivant sur le terrain politique, le policier lie l’immigration au « wokisme ».

César R. poursuit ensuite avec un flot d’insultes racistes en évoquant un passage devant le collège de son neveu : « Il y avait que des gris […] du bicot, du bicot, du bicot… », lance-t-il. Devant ses collègues hilares, le brigadier-chef affirme également que « les Maghrébins ne pouvaient pas blairer les Noirs et étaient autrefois de putains d’esclavagistes », avant d’ajouter que « là ils sont tous frères ».

Le policier développe également un discours colonialiste, affirmant qu’« à chaque fois que l’on a été en Afrique c’était pour les aider », et soutenant qu’en Algérie, « les bicots, ils ne savaient pas cultiver ». Au passage devant un commerce, il lance : « Et là, le petit magasin de djihadistes. » Lorsqu’un collègue évoque des caissières voilées, César R. les caricature en imitant leur accent. Ses attaques visent ensuite un autre agent de la brigade, ciblé par des remarques grossophobes : qualifié de collègue « au physique ingrat », ce dernier est décrit comme étant « tombé dans la potion magique de McDo ».

Deux signalements, aucune sanction

Au cours de cette patrouille nocturne, l’équipage mené par le brigadier-chef César R. s’est rendu au 3e RPIMa de Carcassonne, son ancien régiment, où s’élève une stèle dédiée au général Marcel Bigeard. Après avoir proféré des menaces et des insultes racistes contre un internaute qui qualifiait ce dernier de « tortionnaire », le policier a présenté avec ironie la garnison comme « le régiment de fascistes ».

À l’intérieur, un militaire de permanence a ensuite mimé, sous les rires de César R., une scène macabre consistant à attirer des migrants « au fond d’un trou » rempli de cendres et de bidons d’essence sous prétexte de leur verser un salaire.

Malgré une enquête administrative ouverte fin 2025, il a fallu attendre les révélations de presse de septembre 2026 pour que la justice suspende César R. et que l’Inspection générale de l’administration (IGA) soit saisie. Le nouveau maire RN, Christophe Barthès, a d’abord nié avoir été informé, rejetant la faute sur l’ancienne équipe municipale.

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Des documents internes révélés par L’Indépendant et Mediapart prouvent pourtant que l’édile RN avait reçu au moins deux signalements dès avril dénonçant le racisme et les menaces de cet agent proche de lui. Toujours suspendu mais non révoqué, César R. s’inscrit dans un contexte local marqué par d’autres dérives policières, dont la récente condamnation d’un agent de la police nationale pour violences lors de la Fête de la musique.

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