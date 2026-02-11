Propos polémiques de Noëlle Lenoir sur les Algériens : l’Arcom inflige une lourde amende à CNews

L’Arcom a sanctionné CNews à hauteur de 100 000 euros d’amende. Cette décision publiée ce mercredi au Journal officiel, fait suite à la diffusion durant l’été 2025 de deux séquences jugées comme une incitation à la discrimination envers les musulmans et les Algériens.

L’amende totale se décompose en deux parties : 25 000 euros pour des propos tenus le 8 août et 75 000 euros pour la diffusion du 12 août 2025. Dans les deux cas, l’Arcom a tranché : ces séquences incitaient directement à la discrimination.

Le groupe de Vincent Bolloré traverse une zone de turbulences : outre ces amendes, CNews vient de perdre son présentateur vedette Jean-Marc Morandini. Ce dernier a quitté l’antenne lundi après avoir été définitivement condamné, notamment pour corruption de mineurs.

Des propos de nature « à encourager des comportements discriminatoires »

L’Arcom cible en premier lieu l’émission « L’heure des pros 2 été » du 8 août. Lors d’un débat sur la rétention d’étrangers en situation irrégulière, l’ancienne ministre déléguée aux Affaires européennes, Noëlle Lenoir a tenu des propos polémiques affirmant : « vous avez des millions d’Algériens qui présentent des risques majeurs, qui peuvent sortir un couteau dans le métro, dans une gare, dans la rue, n’importe où, ou prendre une voiture et rentrer dans une foule ».

Le 12 août, dans le même programme, la chroniqueuse Françoise Laborde s’en est prise aux « penseurs de l’Ouest libéral ». Elle a critiqué ceux qui, selon elle, soutiennent la cause palestinienne, tenant des propos qui ont contribué à la seconde amende infligée par l’Arcom.

« Arrive le 7 octobre 2023 (…) Et qu’est-ce qu’ils découvrent avec horreur ? Tous ces… J’allais dire, naïfs occidentaux, que ces gens, ces opprimés qui étaient des gens qu’il fallait absolument défendre, se révèlent être les sauvages, sanguinaires, les plus épouvantables qu’on puisse imaginer, et font un pogrom le 7 octobre », avait-elle déclaré.

L’Arcom tranche et sanctionne lourdement CNews

L’Arcom, dans ses décisions du 5 février, motive ces sanctions en affirmant que les propos tenus tendaient à « encourager des comportements discriminatoires ». Le régulateur fustige d’un côté d’assimiler « la présence en France des ressortissants algériens y résidant (…) à un facteur majeur de risque pour la sécurité publique », et de l’autre, l’amalgame consistant à associer « l’ensemble des Palestiniens aux auteurs des attaques du 7 octobre ».

Par ailleurs, le régulateur a fixé l’amende à 25 000 euros pour la séquence du 8 août 2025, tandis que celle du 12 août 2025 a écopé d’une sanction plus lourde de 75 000 euros.

Le régulateur souligne que ces sanctions ne sont pas un premier avertissement : il rappelle avoir déjà mis en demeure CNews par le passé. La chaîne avait en effet été formellement enjointe de « ne pas encourager des comportements discriminatoires » suite à d’autres séquences litigieuses.

