Propos du procureur français anti-terroriste à Franceinfo : une source du MAE algérien réagit

Les déclarations d’Olivier Christen, procureur national antiterroriste français, ont rapidement fait réagir. À la suite de son entretien accordé au média Franceinfo, une source autorisée au sein du ministère algérien des Affaires étrangères est intervenue pour répondre aux propos tenus, dans une déclaration accordée à l’APS.

Lors de son intervention médiatique, le procureur antiterroriste français avait évoqué certains éléments liés à des procédures en cours concernant des dossiers qualifiés de terrorisme d’État. Selon la source du MAE citée par l’APS, l’Algérie aurait été mentionnée dans ce contexte, ce qui a entraîné une réaction officielle. La méme source diplomatique a qualifié cette mention de l’Algérie de « désinvolte », « inconsidérée » et « irresponsable ».

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« Une accusation injustifiée » à l’encontre de l’Algérie !

D’après l’APS, citant une source autorisée du MAE, les propos en question ne reposeraient sur aucun fondement. Elle considère ainsi que de telles déclarations ne peuvent susciter que « l’indignation et le mépris », exprimant ainsi une position de rejet total de ces affirmations.

Toujours selon cette même source, ces propos seraient perçus comme « une accusation injustifiée » à l’encontre de l’Algérie dans un contexte diplomatique sensible. Dans sa déclaration à l’APS, la source du MAE a dénoncé des propos qu’elle inscrit dans un “contexte français délétère”, estimant que l’Algérie est érigée en “bouc émissaire” pour détourner l’attention des défis internes en France.

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