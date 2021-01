Propos d’Ouyahia, célébration de Yennayer … Le MSP réagit

Le bureau national du Mouvement pour la société et la paix (MSP), parti présidé par Abderrezak Makri, a réagi aux récentes déclarations de l’ancien Premier Ministre, Ahmed Ouyahia, au sujet de lingots d’or reçus en cadeaux et revendus au marché noir.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi, 14 janvier, le bureau national du Mouvement pour la société et la paix (MSP), parti présidé par Abderrezak Makri, a qualifié les propos tenus par l’ancien Premier Ministre, Ahmed Ouyahia, et certains hommes d’affaires lors du procès en appel de l’affaire du montage automobile et le financement occulte de la campagne présidentiel de Bouteflika pour le 5ᵉ mandat, de « dangereux et graves ».

En effet, le bureau national du MSP a estimé que ces propos « démontrent le degré de déviation dont étaient victimes les institutions de l’État », et a mis le doigt sur « la nécessité d’élargir les enquêtes à d’autres bénéficiaires de ces indus avantages ».

Pour le bureau national du parti, « la faiblesse des institutions étatique, le manque de transparence, l’impossibilité de superviser les affaires publiques et la politique du fait accompli sont à l’origine de ce genre de déviations et de dérapages ».

Dans ce même sens, le parti de Makri a averti que « ces dérapages sont à même de se reproduire dans le cas de l’échec de la véritable transition démocratique qui garantit la consécration des normes de la bonne gouvernance ».

Par ailleurs, et concernant la célébration du nouvel an Amazigh, Yennayer 2971, le bureau national du MSP a considéré que « cette célébration est une tradition Algérienne ancienne que les Algériens connaissent à travers tout le territoire national », soulignant qu’ « elle n’a rien à voir avec les pratiques de discrimination, d’inimitié et les nouvelles distorsions historiques ».