Propos de Noëlle Lenoir sur les Algériens: SOS Racisme porte plainte contre l’ex-ministre française

L’association SOS Racisme a porté plainte contre l’ancienne ministre, Noëlle Lenoir, l’accusant d’avoir tenu des propos racistes contre la communauté algérienne en France, lors d’une émission sur CNews. La plainte a été déposée mardi 12 août 2025.

Lenoir, ancienne ministre des Affaires européennes sous le mandat de Jacques Chirac, et ex-membre du Conseil constitutionnel, a fait une déclaration choquante vendredi dernier sur CNews. Elle a affirmé que « des millions d’Algériens peuvent sortir un couteau dans le métro, dans la rue, n’importe où, ou prendre une voiture et rentrer dans une foule« .

Cette déclaration a été faite en réaction à une décision du Conseil constitutionnel. Ce dernier a invalidé plusieurs dispositions d’un projet de loi qui visait à renforcer les conditions de rétention des étrangers en situation irrégulière en France. La loi, bien que censurée sur certains points, a été promulguée mardi dernier.

SOS Racisme dépose plainte contre Noëlle Lenoir pour des propos à caractère raciste sur les Algériens

Dans sa plainte déposée au parquet de Paris, SOS Racisme juge que les propos de l’ancienne ministre française répondaient aux critères de « délit d’injure publique en raison de l’origine, de l’appartenance, ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion« .

Dans un autre passage de son intervention, Noëlle Lenoir a déclaré que « des millions d’Algériens représentent des risques majeurs » et a proposé qu’ils soient « maintenus en rétention administrative jusqu’à 210 jours« . SOS Racisme a dénoncé ces propos les qualifiant de généralisations dangereuses qui assimilent l’ensemble de la population d’origine algérienne en France à « une menace pour la sécurité publique« .

Face à cette stigmatisation généralisée, l’association a également saisi l’ARCOM pour demander des sanctions à l’encontre de CNews. Elle accuse la chaîne de « normaliser le racisme dans le débat public« .

Des actions en justice contre Noëlle Lenoir

La députée écologiste, Sabrina Sebaihi, a saisi la procureure de Paris au sujet des déclarations de Noëlle Lenoir. Son action coïncide avec le dépôt d’une plainte d’une association d’Algériens de France contre CNews, la chaîne sur laquelle l’ancienne ministre a tenu ces propos.

La députée d’origine algérienne a jugé que les propos de Lenoir ne révélaient pas d’une simple opinion, mais constituaient un délit. Elle a fermement dénoncé le fait d’assimiler « des millions d’Algériens » vivant en France à des criminels, soulignant que la haine et la stigmatisation ne peuvent être tolérés.

Par ailleurs, l’Union française des binationaux et de la diaspora algérienne a déposé un recours devant le tribunal administratif de Paris à l’encontre de la chaîne de télévision. L’organisation estime que les propos diffusés pourraient être qualifiés « d’incitation à la haine raciale » et « de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe en raison de son origine nationale« .

