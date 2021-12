Propagation du variant Omicron en Algérie : l’IPA fait le point

L’Algérie a enregistré le 14 décembre dernier, le premier cas du variant Omicron. Ce mercredi, le Directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie fait le point sur la situation de propagation de ce nouveau variant en Algérie.

Le Dr Fawzi Derrar affirme, dans une déclaration accordée à l’Agence officielle que depuis l’enregistrement du 1er cas du variant Omicron la semaine dernière, l’Institut Pasteur n’a enregistré aucun autre cas. « Nous n’avons enregistré aucun autre cas du variant Omicron et l’Institut est toujours dans la recherche de nouveaux cas via les tests et autres recherches », a précisé le premier responsable de l’Institut en charge de suivi des variants en Algérie.

Pour ce qui est de la férocité du variant, l’intervenant indique que les données disponibles confirment qu’Omicron se transmet rapidement et pénètre facilement dans les cellules respiratoires, mais atteint à peine les cellules pulmonaires, « on peut dire qu’il n’est pas plus dangereux que « Delta » ». Dans ce sens, il explique que cela reste lié à la nature de la transmission d’une personne à une autre. Ce qui requiert le retour aux mesures restrictives limitant sa propagation, à savoir les protocoles sanitaires et la vaccination.

Un seul cas d’Omicron en Algérie

Cela dit, l’Institut Pasteur d’Algérie avait annoncé le 14 décembre dernier l’apparition d’un premier cas du variant Omicron du Coronavirus en Algérie. Il s’agit d’une personne de nationalité étrangère, rentrée sur le territoire algérien le 10 décembre 2021. Cette dernière ayant fait l’objet, « dans le cadre des dispositions et protocoles sanitaires arrêtés par les autorités algériennes, d’un test antigénique à son arrivée au niveau de l’Aéroport Houari Boumediene d’Alger », soulignait la même source.

Ce test avait été « déclaré positif, d’où l’orientation du test PCR de l’intéressé vers le laboratoire de référence de l’Institut Pasteur d’Algérie », indique-t-on encore.