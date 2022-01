Le variant Omicron, depuis son apparition, fait craindre le pire et, en même temps, pousse à espérer le meilleur. Très contagieux, plusieurs fois plus transmissible que le Delta, cette nouvelle souche du coronavirus demeure toutefois moins dangereuse.

Le Dr Mahiaoui, membre du comité national chargé du suivi de l’évolution de la pandémie en Algérie, dans une déclaration accordée à la Radio Chaine III, a affirmé que la propagation généralisée du variant Omicron au niveau mondial « pourrait être une vaccination générale », une chose, poursuit le même intervenant, pourrait permettra à toute l’humanité de se doter d’une « immunité collective ».

Covid-19 : une situation maitrisable en Algérie ?

Pour le moment « la situation est plus ou moins maitrisable », assure le Dr Mahiaoui. Il explique que « l’on ne voit pas de cas graves ni de surconsommation d’oxygène, il y a beaucoup de malades qui rentrent chez eux, il y a aussi beaucoup de patients qui sont hospitalisés chez eux moyennant un traitement classique ».

La propagation du variant Omicron serait une sorte vaccination naturelle. Selon le Dr Mahiaoui « on dirait que ce nombre important, plus d’un million de cas au USA, plus de 300.000 cas en France, …. pourrait être une vaccination générale, et on pourrait être heureux d’arriver à une espèce d’immunité collective ».

« Si on arrive à 100 % d’immunisés, entre les vaccinés et les atteints de la covid, cela sera la fin de la pandémie », déclare le Dr Mahiaoui qui rappelle toutefois que « le doute demeure toujours autour de cette pandémie et ce virus qui demeure encore inconnu ».

Pour finir, le spécialiste a indiqué que le danger aujourd’hui en Algérie vient des « regroupements familiaux » qui sont, selon lui, des « générateurs de clusters ». Le port du masque et les mesures barrières restent encore une démarche vitale, rappelle le spécialiste qui invite les citoyens à aller se faire vacciner contre le coronavirus.