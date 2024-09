Propagation de la diphtérie et du paludisme en Algérie : une campagne de vaccination lancée

Le ministère de la Santé a lancé ce lundi une vaste campagne de vaccination dans plusieurs wilayas du sud de l’Algérie, dans le cadre d’une opération nationale visant à lutter contre le paludisme et la diphtérie. Cette initiative intervient à un moment crucial pour prévenir la propagation de ces maladies dans les régions les plus touchées du pays.

Vaste campagne de vaccination dans le sud contre le paludisme et la diphtérie

Selon le ministère de la Santé, la campagne de vaccination débutera dès demain dans les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et Timiaouine. Les localités de In Guezzam et Tinzaouatine seront également concernées par cette opération sanitaire d’envergure. L’objectif est de vacciner tous les citoyens et les résidents de ces régions contre ces maladies infectieuses qui représentent une menace majeure pour la santé publique.

Afin de garantir le bon déroulement de cette campagne, un avion militaire appartenant aux forces aériennes a été mis à disposition pour transporter une grande quantité de vaccins et de médicaments nécessaires à la lutte contre le paludisme et la diphtérie. Ces fournitures seront envoyées dans les wilayas de Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, où la situation épidémiologique nécessite une vigilance accrue.

Situation sanitaire à Bordj Badji Mokhtar : une caravane d’aide médicale bientôt sur place

Le ministre de la Santé, accompagné du directeur général de la protection civile, a personnellement supervisé le départ d’une caravane médicale depuis l’aéroport militaire de Boufarik. Cette caravane, composée de 33 médecins et 22 infirmiers, est équipée de matériel médical, de vaccins, ainsi que d’équipements de protection. Elle dispose également de 11 ambulances médicalisées pour assurer une prise en charge rapide et efficace des patients nécessitant des soins urgents.

Cette opération s’inscrit dans un effort continu du gouvernement algérien pour améliorer l’accès aux soins dans les régions reculées et pour protéger la population contre les maladies infectieuses, renforçant ainsi le système de santé national.