Propagande étrangère : l’ANIRA alerte sur les campagnes de désinformation visant l’Algérie

L’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel (ANIRA) a tiré la sonnette d’alarme ce dimanche soir. Dans un communiqué officiel, elle dénonce la prolifération de fausses informations et de rumeurs diffusées par plusieurs sites internet sur la situation régionale et internationale. Ces contenus, selon l’Autorité, cherchent à impliquer à tort l’Algérie dans des scénarios infondés.

« Certains sites tentent d’associer l’Algérie à des analyses basées sur des spéculations et des idées imaginaires, sans aucun appui sur des sources fiables », souligne le communiqué. L’ANIRA met en garde contre ces pratiques relevant, selon elle, des « guerres de quatrième et cinquième génération » — des stratégies qui reposent sur la manipulation de l’information pour semer la discorde et déstabiliser les États.

L’Autorité de régulation dénonce une campagne de désinformation visant l’Algérie

La régulation audiovisuelle algérienne condamne fermement cette dérive médiatique, jugée contraire à toute éthique professionnelle. Elle alerte l’opinion publique sur les dangers de ces contenus mensongers, qui, au-delà de la désinformation, visent à troubler l’ordre public et à manipuler l’opinion nationale. D’après l’Autorité, ces campagnes servent des intérêts étrangers qui utilisent délibérément les rumeurs pour fragiliser la confiance des citoyens envers les institutions de l’État.

Le communiqué rappelle que la diffusion de telles informations constitue une violation manifeste du décret exécutif n°24-250, régissant l’activité des médias audiovisuels. Ce texte impose notamment, dans son article 5, le respect de la souveraineté et de la sécurité nationales dans toute production médiatique.

Lutte contre la désinformation : l’Algérie riposte aux attaques médiatiques

Face à cette situation, l’ANIRA affirme sa détermination à agir. Elle promet de prendre des mesures légales contre toute entité médiatique qui persisterait à propager sciemment de fausses informations. Par ailleurs, l’Autorité exhorte l’ensemble des acteurs du secteur audiovisuel à faire preuve de responsabilité et de vigilance. Elle les invite notamment à veiller au sérieux et à la compétence des analystes politiques invités à s’exprimer dans les médias.

Pour conclure, l’ANIRA assure que l’Algérie, forte de ses institutions et du soutien de son peuple, ne se laissera pas déstabiliser par ces campagnes de désinformation. Elle réaffirme enfin le rôle essentiel des médias nationaux dans la défense des principes fondamentaux du pays et dans la préservation de l’intérêt général.