Promotions vols internationaux – été 2023 : les précisions d’Air Algérie

Une annonce a été faite concernant la réduction des tarifs de billets pour les vols internationaux.

Selon les déclarations de l’attaché de presse d’Air Algérie, les réductions de prix des billets ne concernent que les sièges disponibles. L’achat de ces billets à prix réduit se fera donc en fonction des places disponibles et non pas en fonction de la date souhaitée par le client.

Le responsable souligne que ces offres ont été mis en place pour accompagner la période d’été, où les billets sont très chers.

Cette exception ne concerne donc que les clients qui n’ont pas de dates précises en tête et qui sont flexibles dans leurs plans de voyage. Il a également été confirmé que cette réduction de prix n’est pas la première annoncée par la compagnie aérienne cette année, et qu’il y a eu deux offres pendant le mois de Ramadan, dont une avec une grosse remise et une autre approuvée par le président de la République offrant 50% de réduction.

Reprise de six liaisons entre l’Algérie et la France

Air Algérie prévoit de reprendre six liaisons entre l’Algérie et la France qui avaient été suspendues depuis l’été 2019 en raison des restrictions liées à la pandémie. Ces liaisons seront renforcées en prévision de la saison estivale 2023.

Les vols concernés incluent Batna-Paris-CDG, Sétif-Paris-CDG, et Tlemcen-Paris-CDG, avec des fréquences allant de 1 à 5 vols par semaine. En juin, Air Algérie reprendra également les liaisons Constantine-Toulouse, Oran-Metz/Nancy et Sétif-Marseille, avec des vols hebdomadaires. Ce

s nouvelles liaisons offriront aux Algériens établis en France la possibilité de voyager en Algérie pour leurs vacances d’été depuis de nouveaux points de départ.