Promotions sur les vols vers la France : du nouveau chez Air Algérie

Pour ce mois de novembre, la compagnie aérienne nationale a lancé une série de promotions qui concerne de nombreuses destinations dans son réseau. Ses vols vers la France sont concernés par les nouveaux tarifs promotionnels.

Air Algérie a annoncé le lancement d’une promotion qui concerne 4 aéroports français, à savoir : Marseille, Lyon, Nice et Toulouse. Mais aussi les vols au départ de Constantine, Batna, Annaba et Bejaia. Et ce, à partir de 24 577 dinars algériens.

Vols vers la France : les promotions se poursuivent chez Air Algérie

Par ailleurs, la compagnie aérienne nationale revient dans une nouvelle annonce pour faire part de l’ajout de nouvelles destinations et élargir cette liste de promotions à d’autres aéroports français. Cette nouvelle offre d’Air Algérie est valable pour toute réservation effectuée avant le 30 novembre 2023.

Sont concernés par ces promos, les vols du transporteur aérien au départ d’Alger, El Oued, Batna, Annaba, Oran, Sétif, Tlemcen, Béjaia et Constantine. La nouvelle offre d’Air Algérie s’affiche comme suit :

Depuis Alger vers Bordeaux : à partir de 25 414 dinars algériens ;

Au départ de l’aéroport de Batna :

Vers Paris Orly : au prix de 29 276 Dzd ;

À destination de Marseille : à partir de 24 557 dinars algériens ;

À destination de Lyon : au prix de 28 338 DZd.

Depuis l’aéroport d’Annaba :

Vers Paris CDG et Orly : au prix de 29 476 dinars algériens ;

À destination de Marseille : à partir de 24 557 Dzd ;

Vers Lyon : 28 338 dinars algériens.

Air Algérie met aussi en promotion ses vols depuis et vers :

Oran – Bordeaux : à partir de 25 414 dinars algériens;

Oran – Montpellier : à partir de 25 352 Dzd ;

Constantine – Nice : au prix 27 309 Dzd ;

Toulouse – Constantine : à partir de 25 358 dinars algériens ;

Sétif – Marseille : à partir de 28 116 dinars algériens ;

Tlemcen – Marseille : au prix de 24 557 dinars algériens ;

El Oued – Paris CDG : au prix de 29 269 dinars algériens.

D’autres vols internationaux concernés par les promotions d’Air Algérie

En plus de ce panel de destinations français, Air Algérie n’a pas oublié de mettre en promotion d’autres destinations de son réseau international. En effet, elle propose pour ses clients de réserver leurs billets sur les lignes : Alger – Douala au prix de 74 500 Dzd, Alger – Addis-Abeba à partir de 91 000 Dzd, et Alger Doha au prix de 60 174 dinars algériens.

Il est important de rappeler que ces promotions sont applicables sur les vols en aller-retour d’Air Algérie et sont valables jusqu’au 30 novembre 2023.

