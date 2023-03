Promotions – Ramadan 2023 et Aïd al-Fitr : le ministère donne le feu vert

A une semaine du mois de Ramadan, les inquiétudes des consommateurs algériens se multiplient par rapport aux prix des denrées alimentaires en tous genres. En effet, ces dernières années ont été ponctuées par des augmentations de prix sans précédent et qui ont touché à tous les produits alimentaires (viandes, poissons, légumes, fruits, sucre, semoule, huile, farine…).

Et c’est pour contrer cette hausse fulgurante des prix que le Gouvernement ne cesse de tenter de soulager le citoyens en adoptant différentes mesures. Dont celle de l’ouverture de centaines de marchés de proximité (Rahma), mais aussi le versement des salaires et des pensions de retraite avec les augmentations annoncées et ce avant le début du mois sacré.

C’est aussi dans ce sillage que le Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations informe tous les agents économiques et les consommateurs que la période des ventes au rabais (en promotion) pour le mois de Ramadan et de l’Aïd al-Fitr débuteront une semaine avant le début de ce mois sacré et se prolongera jusqu’à la fin de l’Aid al-Fitr.

Dans ce cadre, le ministère donne le feu vert aux agents économiques et commerçants au niveau des espaces commerciaux et de leurs boutiques de débuter les ventes au rabais. En précisant que cela se fera en marge des marchés de proximité organisés à cette occasion.

A LIRE AUSSI : Ramadan 2023 en Algérie : 533 marchés « Rahma » couvriront les 58 wilayas

Quelles procédures pour lancer les ventes au rabais ?

De plus, cette même source informe que cela se fait en déposant un dossier auprès des directions de commerce de wilaya, pour obtenir immédiatement la licence stipulée dans le règlement en vigueur,

Pour conclure, les agents économiques sont invités à saisir cette occasion pour effectuer des ventes au rabais lors de ces ce mois sacré et de cette fête religieuse et contribuer à fournir des produits à des prix bas et compétitifs permettant de créer une dynamique commerciale efficace et permettant aux consommateurs de répondre à leurs besoins dans les meilleures conditions.

A LIRE AUSSI : Ramadan 2023 – disponibilité huile et semoule : AGRODIV met les bouchées doubles